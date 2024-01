Bolognina, controlli a tappeto: altri tre arresti della polizia

La Bolognina è al centro dell’attenzione della polizia. Che, nel giro di poche ore, ha arrestato altre tre persone nel quartiere. Due sono finiti in manette per furto su auto; l’altro per spaccio. Quest’ultimo, un nigeriano di 25 anni, è stato notato dagli agenti nel corso di un mirato servizio anti-droga mentre consegnava a un ragazzo un involucro giallo, ricevendo in cambio 20 euro. A quel punto i poliziotti hanno seguito fino lo spacciatore fino a un palazzo. Qui gli agenti sono entrati e hanno trovato una donna nigeriana assieme a due suoi connazionali, tra cui il pusher: il locale è stato quindi perquisito e vi sono stati trovati 9 involucri - 7 contenenti eroina, uno coca e l’altro bicarbonato - e 925 euro. Sono così scattate le manette per spaccio nei confronti del venticinquenne, mentre l’altro, di 28 anni, risultato irregolare, verrà espulso.

In piazza dell’Unità, invece, a finire in manette sono stati una romena di 22 anni e un tunisino di 33, sorpresi a rubare all’interno di un’auto. A chiamare la polizia è stato il proprietario della macchina: gli agenti hanno sorpreso la donna ancora intenta a frugare nell’abitacolo; il complice, che ha tentato la fuga, è stato fermato poco dopo. A seguito di accertamenti, lui è risultato irregolare e carico di precedenti; l’amica, anche lei già nota, aveva pure un divieto di dimora e di ritorno a Bologna. Sono stati arrestati per tentato furto aggravato in concorso.