Bolognina, il Comune porta il dossier crack in Procura: “Spaccio gestito da nigeriani organizzati in stile mafioso”

Bologna, 1 settembre 2025 — La Bolognina è di nuovo al centro dell’attenzione per il problema dello spaccio di droga, in particolare della crack. Il Comune annuncia di star ultimando un dossier da consegnare alla Procura della Repubblica di Bologna, con l’obiettivo di chiedere un intervento più incisivo dello Stato.

Foto, testimonianze di cittadini e commercianti, raccolte in oltre un anno di osservazioni dirette, descrivono un quadro preoccupante: la zona rossa attiva da circa 12 mesi non sembra risolvere il problema, e lo spaccio prosegue indisturbato.

“In questi giorni stiamo ultimando la predisposizione del dossier perché serve un salto di qualità nell’intervento dello Stato – dichiara Matilde Madrid, assessore alla Sicurezza del Comune di Bologna –. Dalla nostra osservazione e dalle testimonianze dei cittadini ci sono evidenze che gruppi organizzati di nazionalità nigeriana gestiscono lo spaccio in alcune strade del quartiere. I presidi attuali hanno solo un effetto momentaneo di spostamento, ma non risolvono la situazione. Le persone sono giustamente esasperate e spaventate, perché vedono che quanto si fa non basta”.

Madrid sottolinea “che da oltre due anni la situazione è stata segnalata anche al ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi e ai comitati per l’ordine pubblico. Ma finora non è stata adottata un’azione risolutiva”.

“Occorre individuare e stroncare un’organizzazione che si muove con dinamiche mafiose e intimidatorie, che riceve costantemente grandi quantità di droga da fuori città e le distribuisce nei quartieri di Bologna – fa presente la titolare della Sicurezza –. Basta propaganda sulla pelle degli abitanti del quartiere. Dire zona rossa in Bolognina significa continuare come nell’ultimo anno, e noi non siamo disposti ad accettarlo”.

Il Comune, sempre per voce dell’assessora Madrid, conferma l’impegno sul territorio: “Presidio costante della zona, servizi congiunti con le forze dell’ordine, rafforzamento della polizia locale e interventi sul fronte educativo e sanitario. Verrà potenziata anche l’illuminazione e la videosorveglianza per aumentare la sicurezza dei cittadini”.

"Proseguiremo la nostra azione di contrasto allo spaccio – fa sapere Madrid –, ma qui servono lo Stato e la volontà politica di sconfiggere un’organizzazione criminale che continua a operare impunemente”.

Il dossier che sarà consegnato alla Procura rappresenta quindi un tentativo di portare all’attenzione delle autorità giudiziarie un fenomeno che, secondo i residenti, ha assunto dimensioni preoccupanti e richiede una risposta decisa e concreta.

La Bolognina, uno dei quartieri storici della città, chiede di poter tornare a vivere senza paura.