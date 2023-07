Il sindaco Lepore in Bolognina, incontro con residenti e commercianti: “Togliamo alcune strade alla criminalità e basta impunità”

Bologna 17 luglio 2023 - Il sindaco Matteo Lepore è tornato in Bolognina. In seguito alle richieste di commercianti e residenti il primo cittadino ha incontrato comitati e alcuni negozianti del mercatino di via Albani per trovare soluzioni che possano arginare spaccio, degrado e risse notturne.

Il sindaco Matteo Lepore incontra i cittadini in Bolognina

Una visita che ripeterà domani, giorno in cui si riunirà anche il comitato per l'ordine pubblico dove il focus sarà proprio sulla Bolognina. "Il quartiere negli anni è migliorato- dice dal centro di piazza Lucio Dalla, esempio di rigenerazione urbana - e oggi molti lo scelgono per viverci. Non è un quartiere perduto, ma che ha voglia di riscatto".

Da qui, la necessità di una collaborazione a tutti i livelli: con i cittadini, le forze dell'ordine e il ministero. Con una richiesta alla magistratura: "È necessario che chi compie reati in alcune strade di questo quartiere, poi non ci rientri più".