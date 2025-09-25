Bolognina e degrado, Mazzoni ’chiama’ i comitati: "Decidiamo insieme il nostro futuro"

Bologna, 25 settembre 2025 – Si riunirà la prossima settimana, martedì 30 settembre, il tavolo della Rete Bolognina, per "decidere insieme cosa devono diventare questi spazi". L’Associazione del Mercato Albani chiama e il Quartiere risponde, nel solco non solo dell’accordo tra la compagine dei commercianti e il Navile per dare nuova vita ai due box sfitti da anni sotto la tettoia, ma anche per “coltivare e alimentare il fermento positivo di residenti, commercianti e fruitori che vivono la zona”, inevitabilmente affrontando i temi di spaccio e sicurezza. E dopo la lettera aperta rivolta all’amministrazione, in cui i negozianti chiedono impegni anche a Hera e Acer, la presidente Federica Mazzoni convoca comitati e associazioni per guardare al futuro, quello che riguarda la nuova vita dei due spazi abbandonati e in disuso da molto tempo, che avrebbero dovuto alzare la saracinesca già in questi giorni, ma che apriranno in ritardo. Ad agosto, infatti, la presidente Mazzoni aveva espresso il desiderio di inaugurare i due nuovi "punti di riferimento e ritrovo", che saranno animati da "attività culturali, sociali" con uno sportello dedicato ai servizi, già nella seconda settimana di settembre. Ma così non sarà, perché i lavori di ripristino degli spazi sono andati un po’ a rilento e dunque si penserà di aprire, nella migliore delle ipotesi, in un mese.

"Ho convocato per martedì il tavolo della Rete Bolognina – fa sapere la presidente del Quartiere Navile – per decidere insieme cosa dovranno diventare questi spazi", a cui "vogliamo dare nuova vita", con "nuove attività sociali e culturali per le famiglie – aggiunge –. Insomma, un nuovo punto di riferimento" per la Bolognina, negli ultimi periodi finita sotto lo scacco dello spaccio e del consumo di crack.

Tema su cui anche l’Associazione è intervenuta: "Abbiamo sentito espressioni molto dure sulle condizioni della zona, che dipingono una situazione di estremo disagio – dicono –. Per questo il concetto di sicurezza pensiamo che vada declinato in maniera più ampia", connettendo le nuove aperture a "servizi sociali di prossimità, a bassa soglia e Unità di Strada, volti a intercettare i consumatori di sostanza e ad accogliere e supportare le fragilità abitative e sociali". Intanto, Mazzoni ringrazia forze dell’ordine e polizia Locale: "I controlli sono aumentati e la collaborazione non è mai mancata".