Bolognina senza pace, 18enne arrestato per droga: cocaina e hashish al parco

Bologna, 7 ottobre 2025 - Un controllo di routine in un parco della Bolognina si è trasformato in un arresto per droga. I carabinieri della stazione Bologna Navile, impegnati in un servizio mirato alla prevenzione dello spaccio, hanno fermato un 18enne bolognese già noto alle forze dell’ordine, che si trovava seduto su una panchina con atteggiamento sospetto. L’identificazione e la successiva perquisizione hanno confermato i sospetti dei militari: il giovane aveva con sé 720 euro in contanti, suddivisi in banconote di vario taglio. Poco distante, nascosti in due involucri di cellophane, sono stati trovati quasi 20 grammi di cocaina e oltre 34 grammi di hashish, segnale di una probabile attività di spaccio. Le verifiche sono proseguite nell’abitazione del ragazzo, sempre in zona Bolognina. Qui i carabinieri hanno rinvenuto ulteriori sostanze: 26 grammi di hashish e circa 6 grammi di marijuana, tutto materiale pronto per essere immesso sul mercato. Il 18enne è stato arrestato e, su disposizione del pubblico ministero di turno, posto ai domiciliari in attesa del processo per direttissima al tribunale di Bologna.