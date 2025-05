Bolognina e piazza Verdi. Un arresto e tre denunce

Sessantasette persone identificate, un arresto e tre denunce. è l’esito dei controlli serrati attuati dai carabinieri tra piazza Verdi, zona stazione e Bolognina. L’attività, che ha visto i militari impegnati in abiti civili e in divisa, ha coinvolto le stazioni Bologna e Navile, coadiuvate dai colleghi del Nucleo operativo della compagnia Bologna Centro e con l’auslio delle Sio (Squadre di intervento operativo). Nel dettaglio, in zona universitaria i carabinieri della stazione Bologna, guidata dal luogotenente Angelo Strappato, hanno controllato un venticinquenne tunisino, trovato in possesso di circa 13,50 grammi di cocaina, suddivisa in 23 dosi, e 145 euro. Al termine degli accertamenti, il giovane pusher è stato arrestato. Successivamente, i militari della stessa stazione si sono spostati in via Indipendenza dove, all’Autostazione, tra le persone identificate, hanno individuato un ventiduenne, anche lui tunisino, che aveva 52,40 grammi di hashish e 45 euro. Motivo per cui è stato denunciato per spaccio.

In Bolognina, invece, i carabinieri della Navile, al comando del luogotenente Nicola Patti, hanno pattugliato nella notte la zona della stazione, il parco della Zucca e Villa Angeletti. Nel corso dell’attività, tesa anche a individuare i ‘killer dei finestrini’ che ogni notte danneggiano decine di auto per rubare il poco custodito all’interno, i militari hanno controllato e denunciato due persone. Il primo, un romeno che aveva con sé alcuni involucri contenenti 3,5 grammi di hashish e 1,6 di cocaina, risponde di spaccio. L’altro, un trentenne di Sassuolo, è stato fermato alla guida della sua auto: nella macchina aveva una sega con lama di 24 centimetri e un’accetta di 13 centimetri; inoltre, i militari hanno trovato anche un grammo di marijuana. L’uomo è stato quindi segnalato per uso personale e denunciato per porto di oggetti atti a offendere e gli è stata revocata la patente.

n. t.