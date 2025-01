Bolognina e piazza XX Settembre. Controlli a tappeto dei carabinieri

Proseguono i controlli dei carabinieri, finalizzati a restituire la tranquillità alle zone problematiche della città. Quaranta persone e venti veicoli sono stati fermati e controllati nell’ambito dei controlli anti-spaccio organizzati in Bolognina, che hanno visto impegnati i militari della stazione Navile assieme ai colleghi del 5° Reggimento. Nell’ambito del servizio a largo raggio è stato identificato un quarantenne, con precedenti di polizia: l’uomo è stato trovato in possesso, senza giustificato motivo, di alcuni oggetti atti a offendere, che custodiva all’interno del proprio furgone.

L’attività è stata estesa anche a piazza XX Settembre e al resto del centro storico, con l’impiego dei carabinieri del comando provinciale. In questo contesto un trentenne è stato identificato e trovato in possesso di alcuni grammi di sostanza stupefacente. In entrambi i casi, a carico dei due identificati, i carabinieri hanno applicato la misura di allontanamento dalle aree sensibili, come prevede l’ordinanza emessa dalla Prefettura. Nel corso dell’attività sono state elevate anche sanzioni amministrative agli automobilisti: nello specifico, uno è stato multato perché sorpreso al volante al telefono; un altro perché sprovvisto dell’assicurazione obbligatoria. Infrazioni che hanno portato al sequestro dei veicoli, sospendendoli momentaneamente dalla circolazione stradale. I servizi dell’Arma proseguiranno con l’obiettivo di restituire serenità ai cittadini nonché ripristinare decoro e vivibilità in alcune zone della città.