Bolognina e posto di polizia. Ora FdI incalza la giunta

"È una bellissima notizia che la polizia di Stato stia aprendo un ufficio in Bolognina. Questa scelta dimostra l’impegno del Governo Meloni per la sicurezza della Bolognina. Ora però Lepore e la sua giunta devono fare la loro parte, devono assumere agenti di polizia Locale e destinarne almeno 100 per la Bolognina e la zona stazione, come noi di FdI stiamo proponendo da tempo". A sottolinearlo è Francesca Scarano, capogruppo FdI al Comune, dopo che è stata annunciata l’apertura di un nuovo posto di polizia a due passi da via Carracci. "Un passo storico", l’ha definito ieri sul Carlino l’assessora Matilde Madrid, descrivendo una nuova era in arrivo per un quartiere vessato da criminalità, spaccio e degrado: non solo un posto di polizia, ma anche più polizia locale in strada, l’apertura di due chioschi e quattro spazi Acer per la comunità.

E da Fratelli d’Italia insistono sulla necessarietà delle assunzioni di vigili, "altrimenti gli sforzi della polizia di Stato potrebbero essere vani. Se non c’è un presidio costante da parte del Comune, non si possono estirpare la criminalità e lo spaccio – sottolinea Scarano –. A ora il Comune ha detto di aver trovato un locale da passare alla Questura e niente di più. Differentemente dalla giunta Lepore, che non fa nulla sulla sicurezza e gioca allo scaricabarile – attacca l’esponenente meloniana –, il governo Meloni è presente e ha piena coscienza della terribile situazione che subiscono i residenti e commercianti stremati e preoccupati, ma è necessario nonché doveroso che il Comune dia maggiore disponibilità con azioni mirate e condivise".

Il posto di polizia in Bolognina aprirà a gennaio: "Nell’intesa con il ministro Piantedosi – ha dichiarato l’assessora Madrid – come Comune ci eravamo impegnati a mettere a disposizione uno spazio, ma non disponendo di locali nostri abbiamo lanciato un avviso pubblico" rivolto ai privati. Un’azienda ha risposto alla chiamata del Comune proponendo il suo locale. Ci saranno da coprire i costi dell’affitto e dei lavori di adeguamento, poi il passaggio in Prefettura e la consegna. Secondo Madrid, il vero cambio di passo – fino a oggi – è consistito nella modifica della modalità dei controlli, che sono stati svolti in modo mirato sui punti più critici.

