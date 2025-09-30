Bolognina, il bilancio della Questura: "La situazione qui è migliorata. La sinergia tra istituzioni paga"

"In Bolognina le cose stanno andando meglio". Lo afferma, seppur "senza particolare enfasi né entusiasmo", il questore Antonio Sbordone, facendo il punto sull’impegno delle forze dell’ordine e non solo sul fragile territorio del quartiere Navile, flagellato da delinquenza, microcriminalità e spaccio. Come già annunciato dall’assessora alla Sicurezza Matilde Madrid in Consiglio comunale nei giorni scorsi, "in Bolognina le cose vanno meglio – inizia Sbordone –. Sono soddisfatto: noi stiamo provando ad affrontare tutti i problemi che ci sono, in sintonia con le altre istituzioni e con la comunità". Una comunità "esigente e che ha delle forti aspettative nei confronti delle forze di polizia – prosegue il questore –. Dobbiamo sintonizzarci con loro", facendo in modo di "non trascurare qualsiasi segnale, elemento e sofferenza, perché ci sono persone che soffrono situazioni di disagio, degrado e pericolo e dobbiamo essere pronti a calibrare i nostri interventi per lenire le sofferenze".

Il miglioramento c’è, ma "è evidente che ci sono questioni strutturate che non riguardano solo le forze di polizia e che resteranno", ma è anche evidente che "un lavoro sinergico può dare dei frutti". Come dimostra "piazza XX Settembre – continua –. Lo ripeto spesso: parlo di piazza XX Settembre come anche di altre zone, perché è quella la strategia" da seguire. Quella che coinvolge "tutti, perché oggi non è possibile pensare di fare le politiche della sicurezza solo con le risorse delle forze di polizia o con l’atteggiamento repressivo e securitario – specifica –. Non sono quelli i tempi". I tempi, infatti, sono quelli di "una sicurezza da concepirsi a tutto tondo, solo così le persone possono avere veri e strutturali benefici". Intanto Questura e Comune stanno ragionando per individuare i locali destinati al nuovo posto di polizia in Bolognina: "Credo che entro l’anno ci riusciremo" e nello stesso arco di tempo "arriveranno le risorse previste non solo per la Bolognina, ma anche per rinforzare tutto l’organico della polizia in città e in provincia". Ora "siamo presenti con un camper e i carabinieri hanno posizionato una stazione mobile. Da lì partiamo per dei servizi straordinari che stiamo ripetendo quotidianamente e mi pare di poter dire che la comunità è contenta. Poi ci sono questioni strutturali legate anche all’urbanistica e alla presenza di numerosi extracomunitari non adeguatamente inseriti nel tessuto sociale e lavorativo, e questo è un problema che resta".