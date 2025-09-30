Bologna, punto interrogativo

CronacaBolognina, il bilancio della Questura: "La situazione qui è migliorata. La sinergia tra istituzioni paga"
30 set 2025
MARIATERESA MASTROMARINO
Cronaca
  Bolognina, il bilancio della Questura: "La situazione qui è migliorata. La sinergia tra istituzioni paga"

Tra degrado e microcriminalità, la polizia conferma i progressi fatti al Navile nelle ultime settimane "Continuiamo ad affrontare i problemi insieme, seguendo la strategia di piazza XX Settembre".

"In Bolognina le cose stanno andando meglio". Lo afferma, seppur "senza particolare enfasi né entusiasmo", il questore Antonio Sbordone, facendo il punto sull’impegno delle forze dell’ordine e non solo sul fragile territorio del quartiere Navile, flagellato da delinquenza, microcriminalità e spaccio. Come già annunciato dall’assessora alla Sicurezza Matilde Madrid in Consiglio comunale nei giorni scorsi, "in Bolognina le cose vanno meglio – inizia Sbordone –. Sono soddisfatto: noi stiamo provando ad affrontare tutti i problemi che ci sono, in sintonia con le altre istituzioni e con la comunità". Una comunità "esigente e che ha delle forti aspettative nei confronti delle forze di polizia – prosegue il questore –. Dobbiamo sintonizzarci con loro", facendo in modo di "non trascurare qualsiasi segnale, elemento e sofferenza, perché ci sono persone che soffrono situazioni di disagio, degrado e pericolo e dobbiamo essere pronti a calibrare i nostri interventi per lenire le sofferenze".

Il miglioramento c’è, ma "è evidente che ci sono questioni strutturate che non riguardano solo le forze di polizia e che resteranno", ma è anche evidente che "un lavoro sinergico può dare dei frutti". Come dimostra "piazza XX Settembre – continua –. Lo ripeto spesso: parlo di piazza XX Settembre come anche di altre zone, perché è quella la strategia" da seguire. Quella che coinvolge "tutti, perché oggi non è possibile pensare di fare le politiche della sicurezza solo con le risorse delle forze di polizia o con l’atteggiamento repressivo e securitario – specifica –. Non sono quelli i tempi". I tempi, infatti, sono quelli di "una sicurezza da concepirsi a tutto tondo, solo così le persone possono avere veri e strutturali benefici". Intanto Questura e Comune stanno ragionando per individuare i locali destinati al nuovo posto di polizia in Bolognina: "Credo che entro l’anno ci riusciremo" e nello stesso arco di tempo "arriveranno le risorse previste non solo per la Bolognina, ma anche per rinforzare tutto l’organico della polizia in città e in provincia". Ora "siamo presenti con un camper e i carabinieri hanno posizionato una stazione mobile. Da lì partiamo per dei servizi straordinari che stiamo ripetendo quotidianamente e mi pare di poter dire che la comunità è contenta. Poi ci sono questioni strutturali legate anche all’urbanistica e alla presenza di numerosi extracomunitari non adeguatamente inseriti nel tessuto sociale e lavorativo, e questo è un problema che resta".

