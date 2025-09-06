Bolognina in ostaggio. Spaccio e risse tra pusher: "Coinvolti anche i bimbi. Qui viviamo nella paura"

"Qui non riusciamo più a vivere. Ripeto. Qui non riusciamo più a fare una vita normale". È la voce – anzi, il grido – di Lorenza R., bolognese, che alla Bolognina vive da vent’anni e, dal 2011, abita all’angolo tra via Zampieri e via Serra. In queste strade, è diventata la normalità vedere pusher che si fermano a parlare con i bambini che escono da scuola, tossicodipendenti che occupano i marciapiedi davanti ai portoni e si accendono le stagnole, risse tra spacciatori (che poi vanno a dormire nel parco dietro la Katia Bertasi) che di recente hanno coinvolto anche i ragazzini dello skate camp in piazza Lucio Dalla: si sono messi a urlare tra loro, qualcuno ha tirato fuori lo spray al peperoncino, l’ha spruzzato e ci sono andati di mezzo i piccoli frequentatori del camp estivo, che sono stati soccorsi e medicati. E questa è solo una piccola parte di quanto i residenti si trovano sotto casa ogni giorno. "Io e mio figlio di 14 anni amiamo casa nostra – precisa Lorenza –, io insegno Lettere in una scuola secondaria della città e lui va al liceo a piedi. Qui vivono nonni e zii, amici e colleghi, qui abbiamo i negozi e i mercati, i corsi a cui siamo iscritti, i ristoranti che ci piacciono. Siamo affezionati a un luogo che da tanti anni è nostro. E ora da tutti mi sento dire ’Vieni via, cambia zona’. Perché da due anni tutto questo ha iniziato a cambiare".

Da questa primavera, i ‘pali umani’ all’angolo Zampieri-Di Vincenzo "hanno preso una tale confidenza col territorio da intrattenere chiacchiere anche con gli alunni che alle 16.30 escono dalla primaria Federzoni e dal 15 settembre ricominceranno a farlo – incalza –. Insieme agli alunni della primaria ci saranno alunni delle Testoni, dei Salesiani e del Sabin. E in estate si sono fatti vedere i primi gruppetti di quindicenni, aggressivi e strafottenti, ogni giorno a zonzo a piedi o in monopattino contromano". Solo negli ultimi giorni "sono stata fermata da quattro spacciatori in via Zampieri (’Ciao bella’), altri due circolavano in bici fischiando per segnalare clienti o controlli, dietro a un paio di auto parcheggiate c’erano sei persone sedute a terra che fumavano crack da bottigliette di plastica". E ancora, "di fronte al Forno Brisa di via Dell’Arca, la succursale dei pali dello spaccio, ragazzoni in bicicletta. Rientrando ho dovuto fare il giro due volte perché alle 20 non mi azzardavo ad avvicinarmi al portone di casa mia, usato come luogo di bivacco da spacciatori e tossici. In due sono passati ciondolando a chiedere insistentemente soldi per acquistare droga all’angolo".

Poi, scende la sera. "Ore 22 prima rissa della serata, urla, rumori di bottiglie rotte, altre urla, il tutto all’angolo tra Zampieri e Di Vincenzo. Alcune colleghe avevano proposto un film a casa mia dopo cena ma per fortuna ormai ho imparato a dire di no per la vergogna e il senso del pericolo. Chiunque si vergognerebbe di mostrare dove vive e cosa succede con certezza matematica almeno una o due volte ogni sera-notte. Se poi si è donne o giovani il pericolo non è sensazione, bensì realissimo". Ore 23.30, seconda rissa, stavolta nel cortile interno. "Questa estate la rissa notturna con colli di bottiglia spezzati e inseguimenti-regolamenti di conti e urla maschili e pianti femminili è stata regolare ogni notte, garantita".

L’altra mattina, Lorenza aspettava ospiti (adolescenti, amici del figlio): si è messa a pulire i marciapiedi sotto casa per accoglierli "come in una città normale – spiega -. Vado a raccogliere immondizie da troppo tempo per non sapere che bottiglie, siringhe, indumenti ai lati delle aiuole e dei portici non vengono né raccolti né spostati. Quindi ormai raccogliamo noi". Lì sotto, c’erano sei consumatori con le stagnole. Alla fine, si è vista costretta a chiamare la polizia e anche a ’scortare’ gli ospiti in casa, mentre tre persone si bucavano con la siringa.

"Io non ho mai avuto paura in tutta la mia vita. Ma adesso sì. Adesso ho paura".