Bolognina, intesa Comune-Viminale. Il sindaco: "Dissenso? Problema di FdI". Lisei: "Lepore ostacolo alla sicurezza"

Sicurezza in città: la polemica politica non si placa. E mentre il sindaco Matteo Lepore è soddisfatto dell’intesa trovata con il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi relativamente al cosiddetto ’pacchetto Bolognina’, Fratelli d’Italia, per voce del senatore Marco Lisei, sottolinea che "non ci può essere un accordo con chi rappresenta un ostacolo alla sicurezza cittadina".

Il primo cittadino, però, non sembra essere preoccupato dalle bordate che arrivano dai meloniani, come confermano le sue parole, ieri mattina, poco prima del taglio del nastro per la riapertura della chiesa di Santa Maria della Carità, in via San Felice: "Per Bologna la sicurezza è una priorità e se il ministro degli Interni con il sindaco, trovano un accordo per fare il bene della Bolognina e della città credo che sia una cosa positiva per i bolognesi. Se poi un partito di governo non è d’accordo, ce ne faremo una ragione. E’ un problema di Fratelli d’Italia".

Lepore fa poi notare che "le zone rosse le portiamo avanti. In particolare in Bolognina viene rafforzato il provvedimento e questo mi convince perché facciamo il posto di polizia, il governo metterà almeno 15 uomini che presto arriveranno fino a 50. Noi – prosegue – abbiamo messo già in campo, da tempo, l’assunzione di altri cento componenti della polizia locale dopo i 60 dell’anno scorso. Di questi, 30 saranno in Bolognina, quindi raddoppieremo il contingente nell’area. Mentre sui Cpr (i Centri di permanenza e rimpatrio, ndr) abbiamo idee diverse, ma è un tema che non riguarda il Comune". Alla domanda se, a sinistra, ci possano essere ostacoli all’intesa, Lepore risponde senza esitazione: "No, non ci saranno problemi".

Ma i maggiori azionisti di governo, non sentono ragioni. Durissime le accuse di Lisei: "Lepore conferma tutta la sua inadeguatezza con le sue parole. Non esiste alcun accordo con il governo. Il fatto che lui sia d’accordo con un intervento sui tanti che il governo Meloni con il ministro Piantedosi ha proposto e messo in campo, quindi il potenziamento alla Bolognina, e sia contrario a tutto il resto, dal Cpr per gli spacciatori alle zone rosse, lo dimostra".

Il senatore di Fratelli d’Italia prosegue rimarcando che "la sicurezza è una cosa seria, al contrario di Lepore. Per risolvere il problema sono necessari una molteplicità di interventi. Noi non siamo contrari a un accordo che non esiste. Siamo contrari alle politiche del sindaco, che ha ridotto gli agenti della polizia municipale, ha favorito l’immigrazione clandestina, ha difeso collettivi e centri sociali a discapito delle forze dell’ordine. Non ci può essere un accordo con chi rappresenta un ostacolo alla sicurezza cittadina perché è difficile portare una nave in porto con un sindaco che rema contro e questo i cittadini bolognesi devo saperlo".

Lisei rivendica la paternità, da parte dell’esecutivo, del ’pacchetto Bolognina: "Ciò che il governo Meloni sta mettendo in campo, quindi il posto di polizia nell’area del quartiere, ulteriore aumento degli agenti, il Cpr per spacciatori, le zone rosse, è proprio per garantire loro di non dover temere per la propria incolumità. Per citare Giorgia Meloni, come ci si può fidare di chi in privato chiede cortesemente collaborazione al governo e poi a favore di telecamera usa il governo come scudo per la sua inadeguatezza? L’unica cosa di cui Fratelli d’Italia, primo partito italiano e al governo della nazione, non si fa una ragione – conclude Lisei – è di come si sia ridotta la città da quando Lepore è sindaco, per questo continueremo a impegnarci per migliorare le condizioni di vivibilità della città".

Monica Raschi