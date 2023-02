Bolognina, maxi retata anti-degrado Controlli a tappeto in strada e nei bar

Sessantasette operatori. Sessantuno di polizia, carabinieri e guardia di finanza. Altri sei della polizia locale. Tutti impegnati in Bolognina, nelle ore della sera, per la prima ‘uscita’ dopo la stipula del patto per la sicurezza urbana integrata e la vivibilità a Bologna, firmato dal sindaco Matteo Lepore e dal prefetto Attilio Visconti alla presenza del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. Un maxi servizio, sviluppato nelle ore della sera, quelle più critiche in queste zone a detta dei residenti, che quando scende la notte si sentono di nuovo in lockdown: non per il Covid, ma per la presenza di balordi e criminali. Militari e poliziotti, con le ‘specialità’ e le unità cinofile in azione, hanno pattugliato sia lunedì che ieri tutte le strade più critiche della Bolognina e la zona a ridosso della stazione, con identificazioni a tappeto, controlli nei bar e nelle attività commerciali, giri nei giardini e nelle aree verdi. Per prevenire, per essere un deterrente alle condotte violente e moleste. L’esito della prima serata di operazione interforze, coordinata dal questore Isabella Fusiello, si conta in numeri: 276 persone controllate (di cui 131 stranieri); 72 veicoli controllati, con due violazioni al codice della strada contestate; otto esercizi pubblici controllati; e poi...