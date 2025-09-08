Bolognina, il medico in prima linea: “Intorno a noi solo spacciatori. E la sera non esce più nessuno”

Bologna, 8 settembre 2025 – Pusher e ‘vedette’ a ogni angolo, spaccio alla luce del sole, garage e cantine dei residenti usate come dormitori da senzatetto e sbandati, ingresso dei palazzi occupati da tossicodipendenti, bambini che finiscono in mezzo alle risse di chi vende droga. “In Bolognina dopo cena nessuno esce più di casa, c’è il coprifuoco. Nelle vie Zampieri, Serra, Albani, Di Vincenzo non si può più andare di sera. Questo quartiere era vivo, prima, noi residenti ci stavano bene una volta: i bambini giocavano in piazza e tutti uscivano a passeggiare. Adesso invece, attorno a noi, ci sono solo spacciatori. E noi residenti siamo ridotti allo stremo”.

Angelo Rossi è medico gastroenterologo e da tutta la vita è al servizio dei bisognosi, a cui ora, da quando è andato in pensione, si dedica a ’tempo pieno’ nell’ambulatorio Sokos di via Gorki (Corticella) per gli indigenti. Qui si visitano persone in situazione di vulnerabilità: migranti senza permesso di soggiorno, persone senza dimora e chiunque viva in una condizione di esclusione sociale. L’ambulatorio è attivo tutte le mattine con gli specialisti, tre pomeriggi sono operativi gli ambulatori di medicina generale e due giorni alla settimana ci sono anche i dentisti. “Queste persone vengono da noi per qualsiasi problema fisico, non saprebbero dove andare altrimenti, molti non hanno il permesso di soggiorno e hanno bisogno di cure. Solo l’anno scorso (2024) abbiamo svolto 2.800 prime visite e 1.600 visite specialistiche”.

Una persona, Rossi, abituata a stare in mezzo agli ultimi, ai più fragili. “Ma qui, alla Bolognina, si tratta di una questione diversa. Siamo arrivati al punto che non usciamo più di casa dopo una certa ora”. Rossi abita lì da 24 anni. Ama il suo quartiere. “Purtroppo negli ultimi 8-9 mesi è aumentata a dismisura la presenza di spacciatori e consumatori, si bucano, fumano crack. Mai vista una cosa simile in tanti anni. Per rientrare in casa dobbiamo chiedere il permesso. Di solito, i tossicodipendenti sono innocui. Per gli spacciatori invece il discorso è un po’ diverso. A volte provo a parlarci, con chi vende droga. Dico: ’Dai basta fare dello sporco. Andatevene’. In cambio ricevo scrollate di spalle o al massimo un ’Sì zio, tranquillo’”.

Qui si ripete da mesi un identico rituale quotidiano: "Di solito va così – spiega Rossi, che abita proprio in via Zampieri, uno dei punti ‘caldi’ del quartiere –. Tutte le sere, sotto le nostre finestre litigano e si insultano, si lanciano bottiglie e sacchi della spazzatura. Dopo un po’ torna la pace. Il copione è sempre lo stesso. Ma, quando è sera inoltrata, parte la caccia al posto da accaparrarsi per dormire in strada, anche per questo scoppiano litigi. E quella è anche l’ora in cui partono le minacce di morte, discutono per denaro – ‘Non mi hai dato i soldi, vieni qui, ti ammazzo’ e così via”. Ma non basta. “Molti di noi non lasciano più l’auto in garage (c’è una piccola rampa per scendere) perché non si sa mai chi si può incontrare là sotto. Diverse volte, cantine e garage della zona sono stati forzati e vi hanno ricavato giacigli di fortuna, c’erano anche dei lettini”.

Tutto è cambiato rispetto a un tempo. “Oggi, se per caso devo rientrare a casa dopo le 22, mi armo di coraggio e provo a passare. Ma ci sono dei ragazzini che chiamano i genitori quando arrivano davanti casa perché non sanno come fare, da soli”. Quale può essere una soluzione? “Aumentare telecamere e controlli abbiamo visto che non serve a molto – sottolinea Rossi –, anche perché ormai gli spacciatori sono talmente organizzati con il sistema delle vedette che chi sta in via Fioravanti sa già se sta arrivando un controllo dall’altra parte del quartiere. Servirebbe invece una socializzazione diversa, purtroppo qui molti negozi hanno chiuso e questo è un segnale pessimo. Bisogna incentivare l’apertura degli esercizi così che tengano aperto anche di sera”. E rappresenterebbero un presidio per la sicurezza e per l’aggregazione dei residenti. Oltre a ciò, “bisogna iniziare a pulire e sistemare parchi e giardinetti. Cominciamo da questo”.