Bolognina, notte di furti. Trattoria e auto svaligiate

Non c’è pace per i residenti della Bolognina, nemmeno a Pasqua. Tra auto vandalizzate e furti nei negozi, per residenti e lavoratori quello di ieri è stato un risveglio amaro. A finire nel mirino dei ladri, l’altra notte, è stata la trattoria ‘Antico mercato’ di via Gobetti. Il furto è avvenuto intorno alle 5 del mattino: i ladri sono riusciti a entrare probabilmente forzando la porta - non ci sono grandi segni di effrazione - e si sono diretti verso la cassa, svuotandola del contenuto. Hanno anche provato a portare via alcune bottiglie, ma l’allarme e l’arrivo di vigilanza e polizia li ha messi in fuga. "Il primo furto lo abbiamo avuto 8 anni fa. Poi più niente fino allo scorso novembre – racconta una dipendente del ristorante –. In quell’occasione avevano fatto molti danni, rubando anche un pc e un iPad, oltre a vini e soldi in casa. Così abbiamo installato un impianto di sorveglianza, collegato alla vigilanza privata. Stanotte l’allarme è scattato alle 5". Subito il titolare è arrivato in via Gobetti, assieme alla polizia, che ha effettuato i rilievi. "Questa non è una zona isolata – dice ancora la ristoratrice –, le forze dell’ordine fanno passaggi frequenti. Eppure ai ragazzi della cucina hanno rubato, più volte, le bici. I ladri fanno quello che vogliono. Si comportano da impuniti".

Contestualmente, la scorsa notte nove auto sono state oggetto di un raid vandalico dei soliti noti, teso a rubare qualsiasi cosa di vagamente rivendibile si trovasse all’interno. Le macchine erano parcheggiate tra via Insolera e via John Cage, dietro il nuovo Comune: avevano tutte almeno un finestrino infranto. Anche qui è intervenuta la polizia, che si è messa all’opera per individuare l’autore dei furti. Un problema di difficile risoluzione malgrado i controlli costanti, anche appositi, messi in atto dalle forze dell’ordine: trattandosi di reati di lieve entità, infatti, gli autori seppure arrestati tornano immediatamente in libertà. "Ancora spaccate in Bolognina. Invito l’amministrazione e le altre autorità preposte a non abbassare la guardia e a intensificare la presenza sul territorio – dice il capogruppo della Lega Matteo Di benedetto –. Il controllo con le pattuglie appiedate, anche di polizia locale, è la via da perseguire per riportare la zona a una condizione di vivibilità. Le spaccate sono un fenomeno odioso, frutto di un senso di impunità diffusa, dovuta all’immobilismo dell’amministrazione".

Nicoletta Tempera