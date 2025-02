Bolognina, obiettivo sicurezza. Servizi quotidiani della polizia

L’obiettivo dichiarato è ripristinare la sicurezza in Bolognina. Da mesi nel quartiere vanno avanti servizi straordinari di controllo del territorio e la presenza delle forze dell’ordine si concretizza con quotidiane pattuglie appiedate. Ma non basta: in Bolognina la concentrazione di fenomeni di particolare degrado sociale è alta, tra i palazzi alle spalle della stazione aggressioni, rapine e risse sono all’ordine del giorno, così come l’abuso di sostanze stupefacenti e di alcool. Una situazione che risente, come spiegano dalla Questura, anche della presenza di moltissimi "stranieri irregolari che si trovano spesso in situazioni di marginalità sociale e trovano, dunque, sostentamento nella commissione di reati". Un quadro che ha spinto la Questura a pianificare e predisporre ulteriori servizi quotidiani di controllo del territorio. In particolare, le attività della polizia si concentreranno tra pomeriggio e sera e saranno coordinate da un funzionario della questura e del commissariato Bolognina Pontevecchio, con l’impiego di equipaggi del Reparto prevenzione crimine e, in alcuni giorni, anche di Squadra mobile, dell’Ufficio Immigrazione, dei team cinofili antidroga e della polizia locale.

Gli interventi si concentreranno tra via Franco Bolognese, piazza dell’Unità, via Matteotti, via de’ Carracci, via Nicolò Dall’Arca e via Fioravanti. Questo nuovo dispositivo è partito lunedì e, in quella giornata, ha portato all’identificazione di 54 persone, di cui 22 stranieri, e al controllo di 16 veicoli. Sono stati denunciati 2 stranieri irregolari, un tunisino di 28 anni e un marocchino di 36 anni, entrambi con precedenti. I due sono stati lasciati a disposizione dell’Ufficio Immigrazione che valuterà la possibilità di espulsione.