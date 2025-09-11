Bolognina, opposizioni compatte: "La zona rossa è utile: va prorogata. Il Pd smetta di bocciare le soluzioni"

"La zona rossa è utile e va prorogata. Ce lo dicono i commercianti e gli albergatori della Bolognina, che vanno ascoltati". Elena Ugolini ne è sicura. La capogruppo di ‘Rete civica’ in Regione – ed ex sfidate del governatore de Pascale alle ultime elezioni – non usa giri di parole e va dritta al punto: "Il ministro Piantedosi ha ragione: a Bologna c’è chi dice che occorre maggior rigore verso chi delinque, ma dall’altra parte continua a bocciare ogni proposta – sferza la civica –. No alla zona rossa, no ai Cpr, no ai taser per la polizia locale. Invece credo sia il momento di trovare soluzioni e serve chiarezza: se è importante che una persona che gira per Bologna non abbia paura, occorre che chi governa la nostra città faccia in modo che ci sia un clima diverso rispetto a quello che c’è adesso".

La stoccata è soprattutto al sindaco, ma non solo: "Lepore dice che la sua è stata la migliore amministrazione degli ultimi 30 anni sul tema sicurezza? E le altre dov’erano? Oltretutto lui propone come sua l’idea di creare un posto di polizia in Bolognina e di aumentare il contingente. Peccato che scopriamo come in realtà sia stato lo stesso Piantedosi a proporlo. Basta guardare i dati per capire come ci sia una grossa attenzione da parte del governo sulla sicurezza".

Anche il centrodestra riprende le parole del Viminale e attacca, a partire da Fratelli d’Italia. Per Francesco Sassone, consigliere regionale dei meloniani, il Comune deve smettere di "fare polemiche inutili e pensare, piuttosto, a reintrodurre il nucleo sicurezza della polizia locale che fu istituito con Guazzaloca con grandi risultati".

Una mossa suggerita anche dall’europarlamentare Stefano Cavedagna, che aggiunge: "Sono finiti gli alibi del Pd, che ogni giorno dice tutto e il contrario di tutto per provare a distrarre i cittadini alimentando confusione. Le ricette del Viminale sono quelle giuste per un cambio di passo in Bolognina: Lepore non ha più scuse". Marta Evangelisti, capogruppo in Regione, parla della "proposta di legge di FdI sulla riforma della polizia locale, che prevede l’uso del taser, guanti anti-taglio e un fondo di tutela legale per gli agenti": "Un modello che si integra perfettamente con le strategie annunciate dal Ministro Piantedosi e che rafforza l’azione unitaria delle istituzioni". Per la capogruppo in Comune, Francesca Scarano, "il Governo ha fatto la propria parte: tocca alla giunta di sinistra mettere in campo tutte le risorse necessarie per supportare il lavoro delle forze dell’ordine". Matteo Di Benedetto, capogruppo della Lega a Palazzo, chiude: "Piantedosi ha preso una posizione chiara esponendo proposte precise: Lepore si schieri assieme al governo e a noi dalla parte dei cittadini contro gli spacciatori".