Bolognina e piazza XX Settembre, appello contro spaccio e degrado. “Vanno prorogate le zone rosse”

Bologna, 7 settembre 2025 – Ordinanza sulle zone rosse: prorogare o abolire? È questa la domanda che negli ultimi giorni ci si sta ponendo sotto le Due Torri. Se da una parte, secondo l’assessora alla Sicurezza Matilde Madrid, «non funzionano» , dall’altra Confcommercio Ascom e Federalberghi le ritengono ancora uno strumento indispensabile per «garantire la sicurezza urbana». Un dibattito, quello sulle zone rosse, che si è inserito in un clima già teso a causa dei recenti fatti di cronaca, fra cui la rissa tra pusher in via Zampieri, dove sono rimaste coinvolte anche una nonna e il suo nipotino, e l’aggressione ai danni del titolare del bar di via Matteotti a opera di cinque stranieri minorenni. Insomma, un tema molto sentito soprattutto in Bolognina, dove spaccio, consumo di crack e microcriminalità continuano a infestare le strade.

Controlli in piazza XX Settembre e in Montagnola contro spaccio e degrado

«Tutte le mattine trovo gente senza fissa dimora che bivacca davanti al negozio e minaccia di non farmi aprire se non gli do dei soldi – dice Franco Dentice, titolare del salone di parrucchieri ’Franco Lacca’ –. Diverse volte sono stato costretto a chiamare i carabinieri. Sì, le forze dell’ordine sono presenti, ma non abbastanza da risolvere completamente la situazione. Sto pensando di cambiare zona – confessa amareggiato –, non solo per la mia sicurezza ma anche per quella delle mie clienti. Una volta, mentre ero in pausa caffè, mi hanno rubato un televisore. Sono necessari controlli più intensi, quindi per me zone rosse sì».

Episodi del genere tornano anche nel racconto di Simona Bentivogli, proprietaria dell’Ottica Acustica Bolognina: «Qua si vede di tutto, dai borseggi allo spaccio, dalle risse agli accoltellamenti, e il problema è che sono episodi che capitano in continuazione. La proroga delle zone rosse sarebbe un’importante dimostrazione della presenza dello Stato in un territorio che per troppo tempo è stato abbandonato a sé stesso. Spero che avere più agenti sul campo sia un deterrente per chiunque voglia delinquere. I risultati si vedranno nel lungo periodo, ma è essenziale mantenere alta l’attenzione».

Della stessa opinione è Claudia Cinti, che, insieme alla sorella Gloria, gestisce la gioielleria ’Bottega dell’artigiano’: «Più presidi di forze dell’ordine abbiamo, meglio è. I cittadini hanno il diritto di essere tutelati. Un commissariato in Bolognina sarebbe l’ideale. Avere una gioielleria ti pone in una situazione delicata, ma qualsiasi esercizio è a rischio. Per noi esercenti è diventato difficile lavorare perché le persone preferiscono evitare la zona».

Per Dante Cesari, titolare del ristorante ’Papa Re’, è una questione di decoro pubblico: «Il problema più grande è l’inciviltà e il poco rispetto verso il prossimo. In piazza dell’Unità è facile trovare degrado, sporcizia, rifiuti abbandonati e cocci di bottiglia». Ugo Nazzarro, invece, fa il punto della situazione su piazza XX settembre, dove un anno e mezzo fa è stata istituita la prima zona rossa: «Grazie ai presidi fissi e ai controlli, la piazza è migliorata molto. Le attività organizzate da Ascom e dal Comune hanno rivitalizzato un sito che fino a poco tempo fa era un mero luogo di passaggio».

È d’accordo Daniele Ferrara, responsabile della Bottega del regalo: «Prima delle zone rosse la situazione era ingestibile; ora, almeno in certi orari, possiamo lavorare con più serenità. Toglierle ci riporterebbe a due anni fa, quando risse e scippi erano all’ordine del giorno. È vero che si sta parlando di una misura d’emergenza, quindi bisognerebbe lavorare su altri livelli. I risultati ci sono, il problema è attenuato ma non risolto del tutto».