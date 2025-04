Bolognina, preso un pusher. Aveva ingoiato 13 dosi di cocaina

I Carabinieri della Stazione Navile hanno arrestato un 38enne nigeriano disoccupato, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine per spaccio. È successo durante un servizio perlustrativo in Bolognina, tra via Albani e via di Vincenzo: l'attenzione dei militari è stata attirata da due uomini a piedi, uno con il cappuccio e l’altro con un berretto da baseball, mentre si stavano scambiando qualcosa. Insospettiti, i carabinieri sono scesi dall’auto e si sono avvicinati a piedi verso di loro, quando i due hanno cercato frettolosamente di fuggire. Uno è stato subito raggiunto e bloccato, mentre l’altro è riuscito a dileguarsi. Sottoposto a perquisizione, addosso al 38enne i carabinieri hanno trovato in un marsupio due involucri con dentro eroina e 210 euro in contanti.

Nel tentativo di fuggire l’uomo ha anche ingoiato altri involucri: preoccupati per la sua integrità fisica, i carabinieri lo hanno accompagnato in pronto soccorso. I sanitari, dopo una tac, hanno notato così la presenza di tredici involucri contenenti cocaina dentro stomaco e intestino, che l’uomo è poi riuscito ad espellere. Dopo le procedure di rito e il fotosegnalamento, è stato arrestato e, su disposizione del Pubblico Ministero, portato in camera di sicurezza in attesa della direttissima: l’arresto è stato poi convalidato e, in attesa della sentenza, il 38enne è stato rimesso in libertà e sottoposto al divieto di dimora.