Paura in Bolognina, minacce con il coltello: branco di ragazzini rapina un giovane

Bologna, 27 novembre 2023 – “Scusa hai da accendere?". Ma invece della sigaretta spunta la lama di un coltello a scatto, puntato dritto alla gola, fino a sfiorarla. Minuti di terrore in via Algardi, in Bolognina, sabato sera, dove un ragazzo di 19 anni è stato rapinato da un gruppo di giovanissimi, forse minorenni.

È successo poco prima di mezzanotte. Il 19enne stava rincasando dopo la serata passata a casa di un’amica lungo via Algardi, a due passi da piazza dell’Unità.

Nessuno in giro, tranne un folto gruppo di ragazzi – più o meno suoi coetanei, forse più giovani – che ha girato l’angolo e si è avvicinato. Uno di loro, che si atteggiava un po’ a capo, si è fatto avanti e con un forte accento dell’est Europa gli ha chiesto: "Scusa, hai da accendere?". Possibile che in così tanti non avessero un accendino? E infatti è spuntato un coltellino, puntato alla gola. "Dammi tutto quello che hai", gli ha detto, con il branco dietro di lui. E il ragazzo, paralizzato dalla paura, gli ha consegnato immediatamente tutto: il portafogli, con appena venti euro, e lo smartphone. Poi i ragazzi si sono allontanati.

Ieri il giovane si è presentato a sporgere denuncia ai carabinieri accompagnato dalla madre. I militari dell’Arma hanno fatto alcuni sopralluoghi in zona.

Le indagini si sarebbero concentrate su gruppi di ragazzi che si muovono nell’area. Il portafogli con i documenti – di cui i rapinatori potrebbero essersi disfatti dopo averlo ‘alleggerito’ – ieri non era ancora stato ritrovato.

La Bolognina è un quartiere non nuovo a episodi di questo tipo. Ma negli ultimi mesi sono stati diversi i fatti di cronaca accaduti anche in altre parti della città in cui ad agire sono state bande di giovani e giovanissimi, utilizzando violenza o minacce anche per bottini irrisori.

A fine settembre, per esempio, una banda di giovanissimi – parte della gang che agisce in zona San Mamolo protagonista di altri casi – aveva minacciato un barista di via D’Azeglio con un coltello per portare via poche bottigliette di coca cola.

Lunedì scorso è andata invece in scena la maxi rissa fra ragazzini in via Codivilla, almeno 25 i presenti, con lancio di sassi e rapina del contenuto di uno zainetto . Per questo fatto i carabinieri hanno arrestato un diciassettenne tunisino.