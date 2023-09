Bolognina, rissa ai giardini "Si sono presi a bottigliate"

"Erano le dieci e mezza, il locale era pieno di clienti. Abbiamo sentito le urla e poi abbiamo visto un uomo, con il volto coperto di sangue, che correva verso il ristorante. Allora ci siamo chiusi dentro". Ivano Serio, titolare del Rococò di via Ferrarese e vice presidente di circoscrizione dell’Ascom racconta così l’ennesima serata di delirio in Bolognina. Precisamente ai giadini Guido Rossa di via Lombardi, dove l’altra sera, intorno alle 22, un numero imprecisato di stranieri ha iniziato a colpirsi a bottigliate, al termine di una discussione, degenerata per motivi che adesso la polizia, che ha denunciato almeno tre dei presenti per rissa, sta cercando di ricostruire.

"Stavo lavorando – dice Serio – quando abbiamo iniziato a sentire questo trambusto che veniva dal parchetto, un posto che abbiamo più volte segnalato, per problemi legati allo spaccio e al bivacco. Non so dire quante persone fossero, perché quando sono andato a vedere erano già arrivate le volanti della polizia, i carabinieri e l’ambulanza". Quello che è certo è che i presenti si erano affrontati "colpendosi a bottigliate", dice ancora il ristoratore. Che si è preoccupato quando ha visto l’uomo coperto di sangue sfrecciare davanti al suo locale: "Ci siamo chiusi dentro, ci mancava che entrassero a picchiarsi, distruggendo il ristorante e rischiando di far male ai clienti e al personale. E poi ho chiamato subito il 113, per segnalare quello che stava accadendo. Mi hanno detto che già altri residenti avevano telefonato e che stavano arrivando delle pattuglie. Infatti quando ho riagganciato ho visto i lampeggianti".

Sul posto sono arrivate più volanti della polizia (che procede), i carabinieri e i sanitari del 118, che hanno medicato i feriti, mentre gli agenti identificavano i presenti. I denunciati, al momento, sarebbero tre. "Non si tratta di una novità – dice Serio –. Da anni questa zona ha un grave problema di sicurezza. E ieri quel ragazzo che scappava era massacrato: qui si rischia che la situazione degeneri ulteriormente se non si interviene. E fatti come questo vanno denunciati, non si può far finta che vada tutto bene quando persino a fare una passeggiata si rischia".

Il ristorante Rococò, tra l’altro, è finito più volte nel mirino dei ladri: furti figli del degrado, commessi da disperati - come quelli che gravitano nel giardino Guido Rossa - per portare via poco e fare tanti danni.

Nicoletta Tempera