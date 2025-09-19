Bolognina, scacco allo spaccio. In cantina 2 chili e mezzo di eroina. Grossista arrestato dai carabinieri

Per qualche giorno la Bolognina resterà probabilmente a ‘secco’ di eroina, dopo il blitz dei carabinieri che ha portato all’arresto, l’altro giorno, di un ‘grossista’ tunisino di 38 anni. L’operazione, che si è conclusa con il sequestro di 2 chili e mezzo di sostanza, ben sistemata in barattoli da marmellata custoditi nella cantina dell’abitazione dell’uomo, è partita da un servizio di appostamento nel quartiere.

In particolare, in via Raimondi i militari del Nucleo operativo della compagnia Bologna Centro hanno notato l’uomo, che era appena uscito dalla cantina del palazzo e stava per salire a bordo della sua macchina. Quando si sono avvicinati per controllarlo, il trentasettenne ha reagito, aggredendo i carabinieri e causando a uno di loro una lesione a una mano. Fermato, è stato trovato in possesso di cinque palline con dentro pochi grammi di eroina.

Assieme ai carabinieri della stazione Navile e alle unità cinofile, è quindi scattata la perquisizione a nell’abitazione del trentasettenne che, difeso dall’avvocato Alessandro Ariemme, ha allora deciso di collaborare. Ed ha accompagnato i militari in cantina, dove sono stati trovati i barattoli con l’eroina, oltre a materiale per il confezionamento. In casa, dove c’erano anche la moglie e la suocera dell’uomo, sono stati trovati poi quasi 10mila euro in contanti. Tutto è stato sequestrato e il trentasettenne è stato accompagnato alla Dozza, in arresto per spaccio, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Questa mattina comparirà davanti alla gip Roberta Malavasi per l’interrogatorio di garanzia.

"Un ringraziamento all’Arma per questo significativo intervento, che va nella giusta direzione – le parole dell’assessore alla Sicurezza Matilde Madrid –. Chiediamo da tempo un lavoro attento per individuare e disarticolare le organizzazioni che riforniscono di droga le piazze dello spaccio nella nostra città. L’efficacia del lavoro di questi giorni dimostra che la collaborazione tra istituzioni, per il bene della comunità, sta pagando. Occorre continuare così".

"Un’operazione che testimonia l’impegno quotidiano delle nostre forze dell’ordine per difendere la sicurezza dei cittadini e liberare i quartieri da chi pensa di arricchirsi sulla pelle delle persone più fragili – il commento di Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera –. A loro va il nostro sincero ringraziamento e il pieno sostegno per il lavoro prezioso che svolgono sul territorio, spesso in condizioni difficili ma sempre con grande senso del dovere e coraggio". Un plauso ai carabinieri è arrivato anche da Marta Evangelisti di FdI e Matteo Di Benedetto della Lega.