Bolognina senza pace. Tra stanchezza e paura: "Ormai viviamo nell’ansia"

"Dobbiamo sempre stare in guardia". Il tema della sicurezza in Bolognina è tornato alla ribalta dopo l’episodio di domenica pomeriggio. Quando Zakaria Azmami, armato di forbici, ha seminato il panico tra via Matteotti e piazza dell’Unità, ferendo alcuni passanti e due dei carabinieri intervenuti per fermarlo. Secondo alcuni residenti la "Bolognina è sempre stata così", altri "sono impauriti" o lamentano di essere stati "lasciati in balia delle onde" e chiedono "l’espulsione immediata dal Paese" del ragazzo. Per fermarlo, i carabinieri intervenuti hanno dovuto utilizzare il taser. Sull’utilizzo di questo strumento, abitanti e commercianti della Bolognina sono d’accordo: "In questo caso è stato giusto l’intervento con il taser, altrimenti non si sarebbe mai fermato. Aveva già ferito una persona. Bene il passaggio costante delle forze dell’ordine in questo tratto", pensa Antonello Basilio. Quella di domenica pomeriggio è stata "una scena da film, credo sia figlia di un malessere generale in questo quartiere", continua Basilio. Il balcone di Aldo Dente affaccia proprio su piazza dell’Unità: "Ho visto la scena in diretta. Lo dico con la pelle d’oca perché è stato spaventoso: ha iniziato a prendere a calci tutti e qualsiasi cosa gli fosse d’intralcio", racconta. Nel caso in cui il fermo non dovesse essere convalidato, Azmami tornerà tra le strade della Bolognina. La sua espulsione è complessa in quanto il Marocco non lo riconosce come suo cittadino. "Sembra che la legge tuteli la delinquenza. È spaventoso il fatto che possa ritornare fuori", commenta Dente.

Non sono poche le persone a conoscenza di quanto accaduto domenica scorsa in piazza dell’Unità, grazie ad alcuni dei video pubblicati da diversi passanti e cittadini dell’area. Dalle risposte, però, emerge anche la paura dei residenti, spaventati da possibili ritorsioni nei loro confronti. Un problema non solo di accoglienza, anche "di abuso di sostanze stupefacenti e spaccio", sono d’accordo gli abitanti. "Manca la volontà di risolvere il problema – interviene Dante Casari –. Noi residenti e commercianti di questa piazza ne abbiamo abbastanza: troppi di loro delinquono e non si adeguano alle nostre leggi, alla fine questi sono i risultati".

Una dinamica simile a quella della Bolognina è accaduta in via Irnerio, sempre domenica, giorno in cui un giovane tunisino di 20 anni è stato accoltellato alla schiena dopo una discussione con un gruppo di pakistani, davanti all’ingresso del parco della Montagnola, lato parcheggio Sferisterio. "Siamo in una situazione di emergenza – sottolinea Carlo Orzeszko –. La risoluzione definitiva al momento non ce l’ha nessuno ma va individuata. È vero anche che i cantieri non aiutano perché spesso si radunano in quelle aree". Inoltre, "sono dinamiche complesse da risolvere perché Montagnola e piazza XX Settembre sono zone focali e punti di sosta centrali della città. Una possibile idea? Aumentare le iniziative sociali, in particolare nei giorni infrasettimanali", chiude Orzeszko.

Rimanendo in piazza XX Settembre, anche qui i negozianti sono "stufi" del degrado e dello spaccio nell’area: "Spesso veniamo fermati e provano a venderci della droga oppure a rubare delle collanine – lamenta Andrea Fusconi –. Quando passa la polizia vanno via, poi ritornano. Il degrado ormai si sta espandendo a macchia d’olio anche su altre strade come via Amendola e via Boldrini". È dello stesso avviso Daniele Ferrara: "Negli ultimi tempi è aumentato il passaggio della polizia, quando ci sono le forze dell’ordine siamo tranquilli. Appena viene lasciata libera la piazza, anche per pochi minuti, loro ritornano".