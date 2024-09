Bolognina ‘sorvegliata speciale’. Nell’ambito dei servizi di controllo messi in atto dai carabinieri nelle aree più degradate della città, i militari della stazione Navile hanno avviato più attività tese alla prevenzione e al contrasto della criminalità in piazza dell’Unità e nelle vie limitrofe. Decine le persone controllate, anche con l’ausilio di unità cinofile. Due le persone denunciate, irregolari sul territorio nazionale, risultate inottemperanti all’ordine di espulsione emesso dal questore e poiché trovate in possesso di arnesi atti allo scasso. Il primo, un tunisino di 20 anni, era stato arrestato pochi giorni prima per rapina dal Radiomobile; l’altro, un coetaneo marocchino, aveva con sé una candela da auto, utilizzata per far scoppiare i vetri delle auto e rubare all’interno. Altri soggetti sono stati segnalati alla Prefettura come assuntori di sostanze stupefacenti, perché trovati in possesso di spinelli.