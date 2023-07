Bolognina, sos spaccio La carezza di Cucinella "Piena di vita e culture Dico sì a più agenti"

di Paolo Rosato

"Non la criminalizzerei mai tutta. Semmai, penso sia giusto rendere più costante il presidio delle forze dell’ordine nei punti critici". Mario Cucinella, architetto di fama internazionale, parla della sua Bolognina e l’accarezza. Sullo sfondo ci sono le polemiche degli ultimi giorni e il nuovo allarme spaccio, con la necessità di una cabina di regia, già celebrata in Prefettura, per ridare sicurezza a cittadini e commercianti. "Eviterei situazioni di militarizzazione – spiega l’architetto di origini palermitane –, anche perché faremmo un torto a chi sceglie la Bolognina per viverci".

Ma non le sembra un eterno ‘Giorno della Marmotta’, quello del quartiere?

"Alcune criticità ci sono, ma la Bolognina mi sembra sempre più caratterizzata da iniziative sociali e culturali, che fungono da presidio. Me ne accorgo anche compiendo il percorso, a piedi, dalla stazione fino al mio studio in via Flora: degrado non ne vedo, semmai tutto il contrario: sport, associazionismo, tante culture insieme. E che bella novità è piazza Dalla".

Perché quindi una giovane coppia dovrebbe scegliere la Bolognina per viverci?

"Perché nuove case e l’housing sociale verranno sviluppati maggiormente lì. La Bolognina e un po’ lo sfogo della città moderna, ha grandi valori e non le manca niente. I problemi adesso sono altri".

Quali?

"Alcuni punti sono abbandonati, come i cantieri ancora in sospeso alla Trilogia del Navile. Si vuole riqualificare l’ippodromo dell’Arcoveggio? Ok, ma si faccia in fretta".

Su cosa si sta ritardando?

"Con il Pnrr i soldi sono tanti, ma devono venire fuori i progetti. Lepore mi sembra che abbia un’attitudine molto concreta, però l’agenda scotta, è tempo di fare delle scelte, non bisogna aver paura. Da decenni si cambia continuamente idea, sulle ex caserme si vuole intervenire? Fuori i bandi e i concorsi".

E’ stato però presentato un dettagliato ‘Piano dell’Abitare’ da parte del Comune.

"Bene il museo sull’abitare popolare, ma facciamo anche le case. Dieci anni per un piano sono tanti, forse ci vorrebbero soluzioni più a corto o medio termine. Il tema della casa è urgente, perché non destiniamo anche all’abitare degli usi temporanei? Mi piace molto il lavoro fatto sul Dumbo, perché non utilizzare l’area anche per alloggi temporanei agli studenti? Si possono fare le cose anche con poche risorse, in attesa che i finanziamenti arrivino completamente, meglio che lasciare i posti chiusi per poi creare degrado. E poi si dovrebbe intervenire anche sui Prati di Caprara".

Come?

"La riqualificazione precedente alla scelta di non toccare il bosco selvaggio non mi piaceva, ma si può intervenire in altro modo. Per esempio con risposte all’abitare sociale e studentesco, sviluppati dentro un grande parco urbano, un polmone verde, tutta la città non può poggiarsi sui Giardini Margherita".