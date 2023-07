Bolognina, i residenti in pressing sul Comune chiedono la svolta: "Il tempo delle promesse è finito"

Bologna, 17 luglio 2023 – Il giorno di Lepore in Bolognina è arrivato. Oggi, infatti, il sindaco sarà tra le strade del quartiere per "fare dei sopralluoghi".

"Chiederò anche alle forze dell’ordine di esserci perché voglio come primo cittadino sincerarmi di persona", sottolinea. I problemi della Bolognina, ormai, sono noti: spaccio, degrado, sporcizia e criminalità. A farne le spese, da anni, sono residenti e commercianti, che lamentano una situazione diventata ormai insostenibile. La scorsa settimana, i numerosi blitz della polizia hanno portato a controlli, arresti e una caccia serrata ai covi dei pusher con il conseguente sequestro della cantine usate dagli spacciatori.

"Il sindaco – le parole della signora Paola, che risiede e gestisce un’attività nel cuore della Bolognina – è perfettamente a conoscenza della situazione nel quartiere. Come cittadini, ci aspettiamo che non venga a parlare, ma a darci risposte. Non abbiamo più bisogno di promesse, le criticità sono le stesse da anni e anzi andando avanti con il tempo sono peggiorate. Ci auguriamo che la sua presenza oggi sia l’inizio di un vero cambiamento. Non possiamo più aspettare".

Residenti e commercianti, quindi, non vogliono più promesse, ma fatti. In particolar modo, al sindaco viene recriminato il fatto di conoscere già i problemi della Bolognina, con riferimento alla partecipazione di Lepore (al tempo era assessore al Commercio della giunta Merola) alle famose ‘ronde’ organizzate tra le strade del quartiere.

"Concordo in pieno – dice il signor Stefano che, come Paola, gestisce un’attività e risiede in Bolognina – con quanto già affermato da Simona Bentivogli (presidentessa del comitato ‘Progetto Bolognina, ndr ). Sono dell’idea che se Lepore viene per fare davvero qualcosa, noi siamo contenti e lo aspettiamo a braccia aperte. Vogliamo dei fatti, non delle promesse. Non pretendiamo che le cose si risolvano in due giorni, ma ci aspettiamo che nei prossimi mesi ci presenti un programma dettagliato per risolvere le criticità del quartiere. I cittadini, che sono anche nostri clienti, si sfogano con i commercianti, siamo il loro punto di riferimento. Per quello che vedo e per quello che sento, la situazione è diventata insostenibile".

Una visione comune quella di chi la Bolognina la vive, la abita, tutti i giorni, da anni. Di chi ora non spera, ma vuole che ci sia un cambiamento. "Il sindaco – dice Roberto, residente nel quartiere – deve darci delle risposte concrete. Per anni ci siamo sentiti dire che la situazione non era così grave come la descrivevamo, che erano nostre percezioni. Questo nonostante i video, gli incontri, le immagini di ciò che succede qui. Il dispiegamento massiccio di polizia della scorsa settimana non basta, servono interventi strutturali per questo quartiere. Ed è giunto il momento che arrivino".