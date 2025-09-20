Bolognina, stop a droga e degrado. Squadre speciali dell’Arma in arrivo

Tre squadre di intervento operativo, reparti specializzati e cinofili, oltre alla stazione mobile che è già tornata operativa da qualche giorno. Il dispositivo speciale per la Bolognina predisposto dai carabinieri entrerà nel vivo in questi giorni quando arriveranno, in città, ‘rinforzi’ anche da fuori regione, che andranno a incrementare gli organici dei territoriali nel quartiere dove la lotta allo spaccio è ritornata al primo posto dell’agenda operativa, istituzionale (e politica) cittadina.

Già da qualche giorno, carabinieri del Nas e del Nil stanno coadiuvando i colleghi della stazione Navile e della compagnia Bologna Centro nel controllo del territorio, impegnati in servizi di ‘settore’. E da questo weekend le attività dell’Arma saranno ulteriormente incrementate, grazie anche all’arrivo di tre Sio (due in prestito da Milano), per rispondere alla richiesta di maggiore sicurezza avanzata da cittadini e comitati di un quartiere che ha cambiato volto a causa della troppa droga in circolazione. Risse violente, furti in strada e sulle auto, bivacchi e molestie: i residenti ormai da anni chiedono un cambio di passo, prima che ogni tipo di intervento sia inutile.

Il tema della Bolognina e della sua epidemia di crack sono già tornati all’attenzione del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi: fulcro del patto per la sicurezza su cui Comune e Viminale stanno lavorando, il quartiere dovrebbe essere interessato, in tempi si auspica brevi, dall’apertura di un ufficio di polizia (l’ipotesi è che sia una sorta di succursale del Bolognina Pontevecchio, con quindici agenti in organico) e un incremento degli operatori della locale che passeranno da 30 a 60. In attesa che la quadra raggiunta tra Lepore e Piantedosi diventi un documento ufficiale, ci ha intanto pensato il prefetto Enrico Ricci a mantenere alta l’attenzione sulla Bolognina, rinnovando - malgrado la poca ‘fiducia’ della giunta sullo strumento - la ‘zona rossa’ fino a metà marzo 2026. Gli arresti non mancano, i controlli neppure. Vediamo se tutto questo basterà a far tornare la Bolognina una zona ‘felice’.