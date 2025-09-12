Bomba a Pisa. Anarchici ai domiciliari

Una montatura particolare, un naso evidente e un’andatura singolare. La Digos di Pisa, in collaborazione con quella di Firenze, è così risalita a Luigi Palli, 29 anni, nato a Faenza, per anni gravitante su Bologna prima di trasferirsi a Pisa, e a Veronica Zegarelli, 39, imolese, residente a Carrara. Sarebbero loro i due responsabili dell’attentato anarchico al Palazzo di giustizia pisano, loro che nella notte del 21 febbraio 2023 avrebbero posizionato e azionato (ma non ci fu esplosione) l’ordigno rudimentale al portone del tribunale toscano, scoperto poi 24 ore dopo. Gli investigatori, coordinati dalla procura della Repubblica di Firenze, ieri mattina hanno eseguito l’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari per l’uomo e la donna, entrambi conosciuti nell’ambiente anarcoinsurrezionalistadato ed entrambi propensi a "continuare la lotta". Quattro le perquisizioni verso altrettanti ritenuti "solidali" fra La Spezia e Massa Carrara.

Un anno e mezzo di indagini sviluppate attraverso l’analisi delle immegini della videosorveglianza, delle celle telefoniche, di perquisizioni e intercettazioni in cui i due parlavano dell’uso del cellulare. Passati al setaccio anche i siti anarchici. La ’firma’ era arrivata il giorno dopo il ritrovamento dell’ordigno con un documento siglato dal ‘Gruppo di Solidarietà Rivoluzionaria- Consegne a domicilio Fai/Fri’ dove veniva rivendicata l’azione, perpetrata nell’ambito di una campagna di "complessivo attacco allo Stato ed alle sue Istituzioni, in solidarietà e supporto all’anarchico Alfredo Cospito", affer ha spiegato il procuratore pisano. "Abbiamo dimostrato che è possibile avvicinarsi ai palazzi del potere e colpire", le parole all’epoca pubblicate sul sito d’area ‘il Rovescio’. I due, già segnalati per altri fatti di matrice anarco insurrezionalista, difesi dall’avvocato Fabio Sommovigo di Spezia, oggi compariranno davanti al giudice per l’interrogatorio di garanzia.