Bomba d’acqua e grandine a Bologna, ecco dove

Bologna, 23 settembre 2023 – Bomba d’acqua e grandine a Bologna, prima nella zona Est della città, poi in centro.

Attorno alle 18 il cielo è d’improvviso diventato nero passando in pochi minuti dal giorno alla notte e scatenando un nubifragio con grandine. Mezz’ora d’inferno con le auto riparate sotto gli alberi e le tettoie dei distributori di benzina, rallentamenti in tangenziale e code in via Larga.

Bomba d'acqua e grandine a Bologna, i chicchi di ghiaccio caduti in centro

Alle 18,40 l’inferno si è scatenato anche in centro: una vera e propria bomba d’acqua arrivata in una giornata di sole pieno e preannunciata dalle previsioni meteo di ieri. La grandine, chicchi di almeno 2 centimetri, non si sono fatti attendere e il fuggi fuggi nelle strade dello shopping è stato generale.

Sono state diverse decine le telefonate ricevute dai vigili del fuoco di Bologna, dopo l’improvvisa ondata di maltempo.

Tanti cittadini hanno chiesto l'intervento del servizio spurghi per allagamenti di lieve entità di cantine e altri locali. Nella maggior parte dei casi i danni sono stati di lieve entità.

L'allerta meteo gialla (criticità ordinaria) emanata ieri da Arpae e Protezione Civile aveva preannunciato temporali forti per la giornata di oggi ed è stata prorogata anche a quella di domani, domenica 24 settembre, per le province orientali dell'Emilia Romagna.