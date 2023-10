Bomba d’acqua oggi sull’Appennino bolognese: strade come fiumi in piena. Video

Porretta Terme (Bologna), 24 ottobre 2023 – Strade come torrenti in piena, negozi invasi dall’acqua, merce danneggiata e garage completamente sommersi: è veramente difficile la situazione a Porretta (video) dove il maltempo annunciato si è tramutato in una bomba d’acqua di circa mezzora. Il nubifragio ha ingrossato pericolosamente il Rio Maggiore (affluente del fiume Reno) che attraversa il centro del paese. L’acqua scesa dai monti ha trasformato le strade in torrenti in piena, a cominciare da piazza della Libertà e via Mazzini.

Porretta allagata dalla bomba d'acqua di oggi

La conta dei danni è ancora in corso di quantificazione, centinaia le chiamate ai vigili del fuoco per richieste di aiuto anche nella da Gaggio Montano: i pompieri sono intervenuti con sei squadre. A Porretta, un uomo che si è trovato in auto circondato dall’acqua ha chiesto aiuto ai pompieri, temendo di venire travolto dalla piena. Per fortuna, il livello è poi sceso ed è riuscito a mettersi in salvo.

Il nubifragio ha reso complessa in alcuni punti la circolazione stradale. Ci sono anche i carabinieri della compagnia di Vergato a monitorare la situazione.

Il sindaco: c’è mancato poco

“Ora la situazione critica è rientrata, ha anche smesso di piovere, ma il Rio Maggiore ha rischiato di tracimare, è arrivato al limite. Abbiamo negozi, scantinati e una banca che si è allagata per la pioggia, poi ci sono stati smottamenti e piccole frane, ma tutte cose risolvibili”, fa il punto il sindaco di Alto Reno Terme, Giuseppe Nanni. Tra le 12.30 e le 13 – spiega il primo cittadino – “è caduta una quantità di acqua abnorme. Per 15-20 minuti ha piovuto fortissimo. Ero in ufficio e ho sentito un rumore fortissimo. Mi sono affacciato alla finestra e c'era il torrente Rio Maggiore che era salito fino a un metro e mezzo. È arrivato al limite della tracimazione, ma per fortuna non è successo. La pioggia però ha allagato piazza della Libertà e via Mazzini, che non erano più percorribili, trasportando detriti. Ora l'acqua è defluita e le strade sono tornate alla normalità”, ha concluso il sindaco.