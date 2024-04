Bomba alla stazione, in aula i periti. Scontro sul video del turista tedesco

Si accende lo scontro in aula fra i periti nel processo d’appello sulla strage alla stazione. Ieri gli esperti che hanno analizzato il video girato il 2 agosto 1980 dal turista tedesco Harald Polzer si sono confrontati durante il processo davanti alla Corte d’assise d’appello che vede come principale imputato l’ex ’primula nera’ di Avanguardia nazionale Paolo Bellini, condannato in primo grado all’ergastolo come quinto esecutore materiale dell’attentato. Alla sbarra ci sono anche Piergiorgio Segatel e Domenico Catracchia, accusati rispettivamente di depistaggio e false informazioni al pm.

La Corte, presieduta dal giudice Alberto Pederiali, ha poi respinto le istanze delle difese di Bellini e di Segatel su cui ancora non si era pronunciata e ha fissato le date per la discussione, che inizierà l’8 maggio con la requisitoria del procuratore generale Nicola Proto. I giudici avevano chiesto ai periti Eugenio Premuda e Giacomo Manghi di stabilire da quale posizione siano state fatte le riprese in stazione la mattina della strage, per capire soprattutto se le immagini in cui appare l’anonimo identificato come Bellini siano state riprese dal treno, come sostengono Procura generale e parti civili, oppure se siano state fatte da terra, come dice la difesa dell’imputato.

Secondo i due esperti, le riprese sono state effettuate dal treno, considerando che "la posizione esterna sopraelevata rispetto al binario, da un’altezza di circa due metri e mezzo, è compatibile con quella da cui è stata fatta la ripresa dell’arrivo del treno in stazione". Con questa analisi concordano i consulenti della Procura generale e dalle parti civili, tra cui Gianluca Farinelli, direttore della Cineteca di Bologna. Diametralmente opposta la visione del consulente Antonio Ricossa, nominato dagli avvocati di Paolo Bellini: secondo l’esperto, infatti, Polzer non avrebbe potuto fare le riprese da bordo treno.

Nel corso dell’udienza la Corte ha appunto respinto tutte le richieste di rinnovazione istruttoria (fra cui il confronto fra Bellini e l’ex moglie) avanzate dalle difese. Date le "chiare ed inequivocabili conclusioni della perizia sul video discussa in aula – ha spiegato in modo netto la Corte – Bellini è stato ripreso sicuramente prima delle 11.05, motivo per cui l’accertamento richiesto (cioè l’acquisizione della copia analogica del filmato; ndr) è inutile e irrilevante".