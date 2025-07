Bomba di Casalecchio: disinnescata e fatta brillare / Video

Bologna, 3 luglio 2025 – Con un'esplosione in piena sicurezza nella cava di Pianoro, stamattina alle 10,57 si sono concluse le operazioni di disinnesco di una bomba d'aereo sganciata durante la seconda guerra mondiale trovata un mese fa a Casalecchio durante i lavori di scavo necessari per la realizzazione del tratto della Nuova Porrettana.

Per garantire la sicurezza, durante le operazioni di rimozione del sistema di innesco è stata necessaria chiudere per qualche ora l’autostrada A1 nel tratto Casalecchio-Sasso Marconi Nord, autogrill Cantagallo compreso. Gli interventi sono iniziati alle 23 di ieri notte proprio per limitare i disagi alla circolazione. L'operazione rientra nell'intensa attività degli specialisti dell'Esercito di Castel Maggiore che da inizio anno, nella loro area di competenza che comprende Marche, Umbria e le province di Bologna, Forlì-Cesena, Rimini e Firenze, hanno effettuato circa 150 interventi con la distruzione di 580 ordigni, tra cui 2 bombe d'aereo.

"La bomba d’aereo, da 100 libbre di fabbricazione americana del peso complessivo di circa 53 chili, di cui 26 di tritolo è stato trovato in pessime condizioni di conservazione - riferiscono i genieri -. Le operazioni di bonifica, coordinate dalla Prefettura di Bologna e dal Comando Forze Operative Nord dell’Esercito si sono svolte in due distinte fasi, durante le quali, nella serata di ieri si è provveduto alla neutralizzazione dell’ordigno attraverso la rimozione dei sistemi di innesco e nella mattinata di oggi si è provveduto al trasporto e al brillamento in un’area individuata e predisposta in modo da tutelare la pubblica incolumità”.