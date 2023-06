Bomba day a Casalecchio Intervento rapido degli artificieri

Sono bastate meno di due ore, ieri mattina a Casalecchio, per concludere con largo anticipo sulle previsioni e senza imprevisti l’operazione di disinnesco e rimozione di due grosse bombe ritrovate all’inizio di aprile entro il perimetro del cantiere della Nuova Porrettana, a lato della via Ronzani, all’altezza dell’Ex Hatù. Gli artificieri dell’esercito italiano, agli ordini del colonnello Salvatore Magazzù, comandante del reggimento Genio ferrovieri di Castel Maggiore, già alle 9,13 avevano reso innocue entrambi gli ordigni da 500 libbre (quasi due quintali e mezzo di peso, di cui una metà di materiale esplosivo) ritrovate a metà aprile dai tecnici del cantiere Anas incaricati dei lavori di costruzione della Nuova Porrettana nel varco lungo il tracciato della strada in costruzione, e proprio nel tratto dove le corsie abbassano la loro quota in trincea.

"Grazie all’adozione di queste due strutture di contenimento per la mitigazione del rischio adatta a contenere gli effetti derivanti da un’esplosione accidentale il raggio di evacuazione si è ridotto a meno di 500 metri di raggio e questo ha portato allo sgombero di meno di tremila persone" ha spiegato il colonnello Magazzù, prima di dare il via alla delicata fase del de-spolettamento. Fase che è iniziata con una mezz’ora di ritardo perchè proprio al momento di chiudere il transito sul tratto di autostrada del sole tra Casalecchio e Sasso, un mezzo in avaria si era fermato in panne proprio entro la ‘danger zone’.

Nessun problema invece nella fase di sgombero e ‘scampanellamento’ svolta da oltre cento volontari delle diverse associazioni che hanno collaborato attivamente alla giornata iniziata molto presto, già alle sei del mattino, quando anche le ambulanze e i mezzi dei volontari hanno iniziato il trasporto fuori sede delle persone fragili che hanno poi atteso la fine dell’allarme nei centri sociali o nelle strutture protette.

Tutta la complessa operazione di chiusura delle strade, vigilanza, disinnesco e rimozione sono coordinate dalla Prefettura di Bologna e dal Comando forze operative Nord di Padova in collaborazione con il Comune di Casalecchio, la Protezione civile dell’Unione Reno Lavino Samoggia e la Polizia locale, le forze dell’ordine, Asc InSieme, l’azienda Usl di Bologna con l’aiuto di associazioni e volontari. Il tutto facendo capo al Coc (centro operativo comunale) presso la sede della polizia locale Reno Lavino. Una volta che gli artificieri hanno dato il via libera le strade sono state riaperte e i residenti rientrati in casa mentre l’esercito ha poi proceduto nel brillamento sul posto delle due spolette e al trasporto in cava delle bombe per essere fatte esplodere in sicurezza.

Gabriele Mignardi