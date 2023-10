Bomba day, due ore di ‘lavori’. Fatto brillare l’ordigno a Rastignano

È terminato alle 11,45, ieri mattina, il ‘Bomba day’ a Rastignano. Nella frazione di Pianoro, dove un ordigno della Seconda Guerra Mondiale è stato fatto brillare, le operazioni erano partire già alle 8,30, Poi, intorno alle 9,25 l’ordigno è stato disinnescato e trasportato in cava. Dopo è stato quindi possibile il rientro nelle proprie abitazioni dei residenti evacuati e la riapertura del traffico veicolare nella zona interessata.

L’ordigno fatto brillare ieri è una bomba d’aereo da 100 libbre, rinvenuta lo scorso mese di agosto in un cantiere che sta eseguendo lavori di messa in sicurezza di alcune aree danneggiate a seguito degli eventi alluvionali. Le operazioni coordinate dalla Prefettura di Bologna e dal Comando delle Forze Operative Nord di Padova sono state condotte dagli specialisti dell’Esercito del Reggimento Genio Ferrovieri di Castel Maggiore in due fasi distinte, che hanno previsto una fase preliminare con la messa in sicurezza sul posto dell’ordigno e il successivo trasporto e brillamento in un’area sicura sempre nei pressi di Pianoro.

Per limitare l’area di evacuazione e ridurre i disagi alla popolazione locale, è stata realizzata dai genieri dell’Esercito una struttura di contenimento certificata che ha permesso di limitare l’area di evacuazione dagli iniziali 685 metri previsti agli effettivi 258 metri, riducendo il numero di persone da evacuare da un numero iniziale di 2900 persone a circa 470, prevedendo inoltre la chiusura temporanea della linea ferroviaria Direttissima nella tratta Bologna - Firenze, poi riaperta dopo le 9,30.

Interrotte sempre fino al trasporto in cava dell’ordigno (9,30 circa) tutte le attività economiche e produttive, private e non, di qualsivoglia natura presenti in zona. La circolazione veicolare e pedonale nella zona interessata, che era stata stoppata dalle 7, è stata riaperta circa due ore dopo. I residenti evacuati sono stati complessivamente 465: 440 nel comune di Pianoro e 25 nel comune di Bologna. Per loro erano stati predisposti alcuni punti d’accoglienza, al Circolo Arci di Rastignano di via Valle Verde, alla parrocchia di Rastignano e alla Loggia della Fornace in via Ligabue 3, tutti luoghi raggiungibili a piedi, così da non creare disagi negli spostamenti per chi ieri ha dovuto abbandonare, seppur temporaneamente, la propria casa.