Bomba ai Prati di Caprara, disinnesco ed evacuazioni. Modifiche ai voli dell’aeroporto di Bologna

Bologna, 20 maggio 2025 – Disagi al traffico aereo per la rimozione di un ordigno bellico risalente alla seconda guerra mondiale. L’intervento è in programma a Bologna nella giornata di domenica 25 maggio e comporterà, come detto alcune modifiche del traffico aereo che impatteranno conseguentemente anche sui viaggiatori.

Gli orari

Tra le 7 e le 10 saranno espletate le operazioni di rimozione dell’ordigno da parte di personale militare specializzato in questo tipo di particolari attività. In quel periodo temporale saranno consentiti i decolli per pista 30, ma non gli atterraggi in alcun modo.

In caso di problematiche che potrebbero estendere i tempi, ovviamente la limitazione di atterraggio sarà prolungata.

L’aeroporto di Bologna raccomanda ai passeggeri dei voli interessati di seguire le istruzioni e rimanere in contatto con il vettore di riferimento.

Il ritrovamento

Il sito di ritrovamento dell’ordigno è tra Via Prati di Caprara e Via del Chiù approssimativamente tra tre o quattro chilometri di distanza dallo scalo.

Le operazioni

I residenti interessati sono circa 350, tra cui 26 over 75. Tutta la popolazione presente a qualsiasi titolo nelle vie e nei civici indicati dal provvedimento e comunque anche in tutti gli immobili, strade, terreni o manufatti di qualsiasi genere, purché rientranti nella danger zone, dovrà, entro le 6, allontanarsi dalla zona fino al termine delle operazioni. Attivo il servizio di alert system per informare tempestivamente i residenti nel momento in cui, il 25, saranno terminate le operazioni e potranno rientrare nelle loro abitazioni.

Strade e civici interessati

Sono 5 le vie interessate e 71 i civici coinvolti (come da apposita ordinanza). Questo l’elenco delle strade:

Via del Chiù

Via del Giacinto

Via Giorgione

Via Paolo Nanni Costa

Via Pinturicchio

Qual è la zona pericolosa

La danger zone, da considerarsi in un raggio lineare di 258 metri dal luogo in cui è collocata la bomba, interessa parte del quartiere Borgo Panigale - Reno.

Per i cittadini residenti nella zona che ne hanno necessità, saranno allestiti punti di accoglienza accessibili dalle 6 di domenica 25 maggio fino a cessate esigenze, nei quali saranno forniti generi di conforto.

Dove sono i punti di accoglienza

Chi avrà necessità potrà recarsi in uno di questi punti di accoglienza: per le persone autosufficienti: la Casa di Quartiere Santa Viola in via Emilia Ponente, 131 per le persone non autosufficienti che necessitano di assistenza in presidi socio-sanitari: -C.R.A. (Casa Residenza Anziani) Cardinale Lercaro in Via Bertocchi 12; -C.R.A. (Casa Residenza Anziani) Saliceto in Via di Saliceto 71 (da utilizzare solo in caso di un numero elevato di richieste di accoglienza protetta).