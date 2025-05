Bomba a Bologna: via alle operazioni di disinnesco ai Prati di Caprara: in 350 fuori casa

Bologna, 25 maggio 2025 – E’ scattato puntuale il bomba day ai Prati di Caprara. Un intervento che, come annunciato, sta comportando alcune modifiche del traffico aereo che impatteranno conseguentemente anche sui viaggiatori.

Strade chiuse oggi a Bologna: la mappa completa

Gli orari

Le operazioni di rimozione dell’ordigno da parte di personale militare specializzato in questo tipo di particolari attività dovrebbero concludersi attorno alle 10.

Aeroporto: stop a sorvolo e atterraggi

In quel periodo temporale saranno consentiti i decolli per pista 30, ma non gli atterraggi in alcun modo. Sulla zona rossa, per tutta la durata delle operazioni, vige il divieto assoluto di sorvolo.

In caso di problematiche che potrebbero estendere i tempi, ovviamente la limitazione di atterraggio sarà prolungata.

Il ritrovamento

Il sito di ritrovamento dell’ordigno è tra via Prati di Caprara e via del Chiù approssimativamente tra tre o quattro chilometri di distanza dallo scalo.

Le operazioni

I residenti nella cosiddetta zona rossa sono circa 350, tra cui 26 over 75. Tutta la popolazione presente a qualsiasi titolo nelle vie e nei civici individuati dal Comune è stata costretta a una sveglia all’alba: chi non ha chiesto ospitalità ad amici e parenti ha lasciato la propria casa intorno alle 6. “Un risveglio diverso dal solito – racconta una famiglia –, ma anche un’occasione per scambiare qualche parola con i vicini. Tra lavoro e impegni vari è sempre più difficile incontrarsi”.

Attivo il servizio di alert system per informare tempestivamente i residenti nel momento in cui saranno terminate le operazioni e potranno rientrare nelle loro abitazioni.

Gli artificieri del Genio ferrovieri di Castel Maggiore mettono prima in sicurezza l’ordigno bellico, poi una volta tolta la spoletta, verrà fatto brillare nella cava ‘I laghi’ tra Pianoro e Loiano.

Strade e civici interessati

Sono 5 le vie interessate e 71 i civici coinvolti (come da apposita ordinanza). Questo l’elenco delle strade:

Via del Chiù

Via del Giacinto

Via Giorgione

Via Paolo Nanni Costa

Via Pinturicchio

Qual è la zona pericolosa

La danger zone, da considerarsi in un raggio lineare di 258 metri dal luogo in cui è collocata la bomba, interessa parte del quartiere Borgo Panigale - Reno.

Per i cittadini residenti nella zona che ne hanno necessità, sono stati allestiti punti di accoglienza nei quali vengono forniti generi di conforto.

Dove sono i punti di accoglienza

Chi ha necessità può recarsi in uno di questi punti di accoglienza. Per le persone autosufficienti: la Casa di Quartiere Santa Viola in via Emilia Ponente 131

Per le persone non autosufficienti che necessitano di assistenza in presidi socio-sanitari: Cra (Casa residenza anziani) Cardinale Lercaro in Via Bertocchi 12; Cra Saliceto in Via di Saliceto 71 (da utilizzare solo in caso di un numero elevato di richieste di accoglienza protetta).