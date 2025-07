Bomba rimossa dai militari. Poi l’esplosione nella cava

Con un’esplosione a scoppio ritardato in piena sicurezza nella cava di Pianoro, a oltre ottant’anni dal momento in cui fu sganciata, ieri mattina alle 10,57 si sono concluse le operazioni di disinnesco e neutralizzazione della bomba d’aereo risalente alla Seconda guerra mondiale rinvenuta lo scorso 7 aprile nei pressi di via Zannoni, a Casalecchio, nel corso dei lavori della Nuova Porrettana. Le attività di bonifica si sono svolte senza inciampi nel corso di una delicata operazione notturna iniziata intorno alle 23 e conclusa pochi minuti dopo la mezzanotte.

"La bomba d’aereo, da 100 libbre di fabbricazione americana, del peso complessivo di circa 53 chilogrammi, di cui 26 di tritolo, è stata trovata in pessime condizioni di conservazione – riferiscono gli specialisti dell’esercito inquadrati nel reggimento Genio ferrovieri di Castel Maggiore – Le operazioni di bonifica, coordinate dalla Prefettura di Bologna e dal Comando forze operative nord dell’Esercito, si sono svolte in due distinte fasi, durante le quali, nella serata di ieri (lunedì per chi legge; ndr) si è provveduto alla neutralizzazione dell’ordigno attraverso la rimozione dei sistemi di innesco e nella mattinata di oggi (ieri; ndr) si è provveduto al trasporto e al brillamento in un’area individuata e predisposta in modo da tutelare la pubblica incolumità".

L’operazione ha richiesto anche l’apertura del Centro coordinamento soccorsi presso la sede della Polizia Locale Reno Lavino. Nessuna interferenza con il servizio della ferrovia Bologna-Porretta, in quanto il disinnesco si è svolto in orario notturno in cui non è previsto il transito dei convogli. Per garantire un’adeguata cornice di sicurezza, durante le operazioni di rimozione del sistema di innesco, è stata necessaria la chiusura temporanea dell’autostrada A1 nella tratta Casalecchio-Sasso Marconi Nord, oltre ad alcune strade adiacenti alla zona di ritrovamento dell’ordigno.

"Abbiamo registrato un certo numero di auto e camion che sono usciti dall’autostrada per utilizzare la viabilità locale e bypassare così il blocco autostradale, ma l’operazione è filata liscia, senza problemi. Ormai siamo veterani della materia...", riferisce il vicesindaco Paolo Nanni.

Gli specialisti dell’esercito di Castel Maggiore da inizio anno, nella propria area di competenza hanno effettuato circa 150 interventi, con la distruzione di 580 ordigni, tra cui 2 bombe d’aereo.

