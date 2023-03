Bomob, cresce la tensione Sciopero anche lunedì

Salgono a cinque i giorni di sciopero dei lavoratori di Bomob, la società che a Bologna gestisce il piano sosta e il servizio di rilascio contrassegni. I sindacati (le sigle di categoria di Cgil-Cisl-Uil, Cisal, Ugl e Usb) hanno deciso di continuare lo sciopero di 24 ore anche nella giornata di lunedì 6 marzo. Inizialmente erano stati indetti quattro giorni di stop, dal primo marzo a oggi.

Lunedì è peraltro previsto un tavolo tra sindacati, azienda e Comune. Uan decisione, quella di continuare la protesta, osteggiata da Bomob che, sul sito, lancia un "avviso all’utenza: ci scusiamo per il disagio", dopo il duro scontro con i sindacati, per il mancato pagamento dei premi ai lavoratori e alcune “criticità” sul piano della sicurezza. Sul sito del gestore della sosta, in merito allo sciopero, si legge che "il servizio non è operativo a causa di uno sciopero indetto senza alcun preavviso dalle organizzazioni sindacali, in spregio delle regole procedurali previste dalla normativa sui servizi pubblici essenziali. La società Bomob si dissocia formalmente contestando i presupposti del proclamato sciopero". Da qui, continua, "si impegna a ricontattare gli utenti, non appena possibile, per riprogrammare gli eventuali appuntamenti disattesi in questi giorni". Dell’informativa di Bomob si è accorta la consigliera comunale del gruppo misto, ex capogruppo della Lega, Francesca Scarano, che si schiera dalla parte dei lavoratori in lotta.

In questo contesto che vede la frattura tra lavoratori e azienda, il Comune indica l’Ispettorato del lavoro come sede di una possibile soluzione per gli addetti al controllo della sosta. Intervenendo ieri mattina in question time, l’assessora comunale alla Mobilità Valentina Orioli ha ricordato che "è interesse del Comune garantire servizi di qualità per la città tutelando al contempo i diritti del lavoro". Per questo il Comune ha seguito la vicenda che riguarda il rispetto delle clausole di garanzia. "Come da impegni presi alla luce dello sciopero – fa sapere l’assessora – abbiamo convocato nuovamente le parti per riprendere il confronto, sapendo che il contratto prevede il ricorso all’ispettorato del lavoro, al quale può essere demandata la questione in caso di mancato rispetto delle clausole sociali". Parole colte in modi differenti dalle diverse parti politiche.

"Attiviamo l’Ispettorato del lavoro, facciamo tutto il possibile per sbloccare questa situazione", dice il consigliere di Articolo 1 Marco Piazza. Fratelli d’Italia invece, con Felice Caracciolo, lamenta il fatto che non ci sia da parte dell’amministrazione "l’intenzione di addivenire a un accordo, spero che ci siano ancora margini di trattativa". Sempre per Fd’I, Manuela Zuntini assicura che "ci sono un sacco di inadempienze da parte dell’azienda".

Il ricorso all’Ispettorato del lavoro "è una soluzione prevista dal contratto, ma se si deve ricorrere all’ispettorato del lavoro è inutile inserire le clausole sociali nei contratti". Per Matteo Di Benedetto, consigliere della Lega, "non si prendono misure vere quando si potrebbe farlo. Prendiamo atto che l’amministrazione non intende intervenire a favore dei lavoratori".

Delusa Samuela Quercioli di Bologna ci piace: "L’amministrazione dice a questi lavoratori di arrangiarsi, invece dovrebbe agire".