Bomob: "Sciopero senza regole". L’ira delle sigle

Fumata nera tra Comune e sindacati sul maxi sciopero dei lavoratori di Bomob, che incroceranno le braccia fino a sabato compreso – a meno di ripensamenti in corso d’opera – a causa del mancato rispetto degli accordi aziendali e quindi della clausola sociale. Le sigle – Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti, Faisa Cisal, Ugl Fna, Usb Lp – hanno chiesto a Palazzo d’Accursio di andare in pressing su Bomob per il pagamento dei bonifici dovuti ai lavoratori. Alla risposta negativa è seguito un riaggiornamento del tavolo alla settimana prossima. Sciopero confermato, con nuovo presidio stamattina dei lavoratori, con i sindacati, davanti agli uffici Bomob di via Gobetti. Ieri, al presidio davanti al Comune, a manifestare con i dipendenti dell’azienda che a Bologna gestisce sosta e contrassegni c’erano la segretaria dem Federica Mazzoni e gli esponenti di Fd’I, il capogruppo Stefano Cavedagna e la consigliera Manuela Zuntini. "È importante stare accanto a questi lavoratori e a queste lavoratrici – ha detto la segretaria provinciale del Pd, con lei il capogruppo Pd in Comune Michele Campaniello –, sono grata ai sindacati che hanno chiamato questo momento di confronto. Quei premi ai lavoratori vanno erogati".

Ieri ha fatto rumore tra i lavoratori un annuncio di Bomob apparso sul sito ‘Io vivo Bologna’. "Uno sciopero indetto in spregio delle regole procedurali previste dalla normativa sui servizi pubblici essenziali – scrive l’azienda –. Bomob si dissocia contestando i presupposti del proclamato sciopero, e si riserva ogni più opportuna iniziativa a tutela dei cittadini e dell’azienda". "Ogni regola è stata rispettata e come Fit Cisl stiamo riflettendo se ci si può muovere a livello legale", spiega Aldo Cosenza. "Quel comunicato va rimosso – incalza Max Colonna di Uil Trasporti –, è inaccettabile, abbiamo detto al Comune che solo con i bonifici ai lavoratori verrà ritirato lo sciopero". Anche Filt Cgil è in pressing. "Il Comune si adoperi, c’è una clausola sociale da far rispettare – rimarcano Andrea Matteuzzi e Ducci Calzolari –. E quell’annuncio di Bomob lo segnaleremo alla commissione di garanzia".

pa. ros.