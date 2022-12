Bonaccini, c’è il party dei comitati Meogrossi: "Tutti insieme al Red per lanciare lo sprint per Stefano"

di Paolo Rosato

Matteo Meogrossi, vicesegretario della Federazione provinciale del Pd e motore della campagna elettorale sul territorio per Stefano Bonaccini segretario nazionale, come sta andando questa fase?

"Benissimo, l’apprezzamento per Bonaccini arriva sia da dentro il partito, al quale lui è legato da una lunga storia di radicamento con un consenso largo e variegato, sia da fuori. In tanti, specie dal mondo dell’associazionismo, si sono avvicinati a noi chiedendo informazioni per sostenere il governatore. Un bel clima di confronto".

State preparando un nuovo evento per l’inizio dell’anno?

"Siamo già presenti con i comitati in ogni Comune della provincia, e l’8 gennaio al Red Club, alle Roveri in un punto di riferimento per la comunità Lgbtqi, faremo festa con tutti i comitati che sostengono Bonaccini. Sono invitati anche i cittadini che vogliono dare una mano".

Bonaccini ci sarà?

"Vediamo. Saremo comunque lì dalle 18.30 per l’aperitivo".

Come la pensa sulle frasi di Dario Franceschini che vuole rottamare se stesso e Bonaccini? Anche Lepore si è accodato.

"Hanno 10 anni di differenza, mi sembra un ragionamento assurdo. Intendiamoci, assieme a Davide Di Noi sono stato promotore dell’evento ‘Rigenerazione’ e abbiamo esplicitato l’esigenza di rigenerare il gruppo dirigente. Ma deve essere Bonaccini a guidare questa nuova fase, lui che è stato in panchina finora e che è l’unico che non si porta sulle spalle il peso delle correnti. Lepore? Quando avrà deciso lo dirà in maniera chiara e netta, ribadisco che rigetto la similitudine Franceschini-Bonaccini".

La panchina ora secondo lei tocca ad altri?

"Esattamente. A Franceschini e a chi ha portato il Pd alla situazione attuale, si facciano da parte per stare fermi un turno, senza rottamare nessuno. Non servono cambi di nome né palliativi, serve un partito che ascolti di più e meglio i territori, e questo Bonaccini l’ha dimostrato".

Anche la minoranza dem in Federazione è venuta su di lui.

"Sono contento che si siano aggiunti anche i sindaci e gli esponenti politici che hanno appoggiato Dario Mantovani all’ultimo Congresso locale. Abbiamo tanti bravi amministratori, una rete diffusa e radicata con i sindacati e il mondo del lavoro"

Dopo il voto dei circoli ci saranno le primarie. Se Bonaccini dovesse farcela assieme a Schlein, come pare, auspicate che De Micheli e Cuperlo convergano sul governatore?

"Sarei felice in entrambi i casi. Le primarie saranno un bel momento per allargare ancora di più la partecipazione e il consenso, siamo già al lavoro".