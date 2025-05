Bonaccini e Milinkovic-Savic, ironia social sulla somiglianza. E l’ex governatore risponde: “Mi sta simpatico”

Bologna, 12 maggio 2025 – Impazza su Instagram un post che paragona Vanja Milinkovic-Savic, portiere del Torino, a Stefano Bonaccini, eurodeputato e presidente Pd ed ex governatore dell’Emilia-Romagna. L'artefice è la pagina ‘La ragione di stato’ – da oltre 100.000 follower –, che unisce calcio e politica, satira e attualità, facendo dei meme la propria linfa vitale. E così la foto del portiere serbo in giacca e camicia, con tanto di occhiali (quasi) a goccia in pieno stile Bonaccini, ha già fatto il giro del web: “Ottime notizie. La trasformazione di Milinkovic-Savic in Bonaccini è arrivata al 98,2% del suo completamento”.

Inutile descrivere la pioggia di ‘mi piace’ e commenti al post, ma su tutti ce n’è uno che spicca in particolare: quello di Bonaccini stesso. Nato a Campogalliano (Modena) e gran tifoso della Juventus, da sempre appassionato di calcio e di sport in generale (tra i suoi amori c’è di sicuro il volley, ma ha contribuito a portare in Emilia-Romagna la Coppa Davis e il Tour de France), l’europarlamentare si è lasciato andare a qualche battuta goliardica con i fan su Instagram.

"Io tifo Juve, ma mi è simpatico il portierone granata!” la prima reazione di Bonaccini. La pagina social ha subito replicato: “Presidente, si metta una mano sulla coscienza e difenda i pali del Torino a Lecce per salvare mister Giampaolo”. E Bonaccini, ancora: “In effetti sulle bombe di Krstovic si può fare ben poco”. Apoteosi.

Altri si sono lanciate in qualche commento dal sapore politico: “La sinistra riparta da Milinkovic-Savic”, scrive ‘nicomarusso’, mentre ‘minef_93’ aggiunge: “Vota Milinkovic-Savic alle prossime Regionali in Emilia-Romagna”.