"Bonaccini è unitario E salvaguarderà l’anima cattolica del Pd"

di Rosalba Carbutti

Pietro Aceto, presidente dell’assemblea cittadina del Pd di Bologna, perché ha deciso sostenere Stefano Bonaccini al Congresso del Pd?

"Per ridare un’identità al Pd, persa dal governo Monti in poi, serve una figura come Bonaccini. Il motivo è chiaro: unisce esperienza politica, capacità di governo e cultura riformista".

Lei è uno dei fondatori del Pd e viene dai Popolari. Teme, come ha paventato Pierluigi Castagnetti, che i cattolici possano lasciare il partito?

"Castagnetti, tra i più autorevoli esponenti dei cattolici democratici e del mondo cattolico, ha detto di temere un cambiamento della natura del Pd che si basa su un pluralismo di culture come stabilito alla sua fondazione nel 2007. Bonaccini è stato chiaro: vuole tornare alle origini del partito che affondano nell’Ulivo, capace di armonizzare le tradizioni socialiste, cattoliche, democratiche e ambientaliste".

Se Bonaccini non diventerà segretario del Pd c’è il rischio di una fuga dei cattolici?

"Mi limito a dire che con lui, sicuramente, l’anima cattolica del Pd sarà salvaguardata".

Più in generale, non crede che il congresso possa portare a un’ennesima scissione nel partito?

"Non credo proprio. Non lo dico io, ma l’hanno esplicitato proprio i candidati. Di certo, se vincerà Bonaccini, come ha detto, chiamerà i suoi competitor per collaborare al nuovo Pd. Stefano dimostra di essere un candidato unitario con i fatti, non solo a parole".

Lunedì c’è il party dei comitati di Bonaccini. Che ruolo hanno in questa campagna congressuale?

"Lunedì è un appuntamento importante. Per la prima volta tutti i comitati incontreranno il governatore in corsa alle primarie. Sarà un’occasione per costruire dal basso il programma. E ci sarà spazio anche per chi non è iscritto al Pd o chi ha dubbi".

Quali dovranno essere le parole d’ordine del Pd che verrà?

"Lavoro, sanità pubblica, scuola in grado di tornare ad essere un ascensore sociale, transizione ecologica, welfare".

Nel programma di Bonaccini c’è anche l’autonomia differenziata...

"Che vorrei chiarire: non è quella immaginata dal ministro Calderoli. Bonaccini propone un’autonomia solidale che assicuri a tutti e ovunque nel Paese gli stessi servizi, diritti e risorse per realizzarle".

Tema correnti: il governatore emiliano-romagnolo ha dichiarato battaglia.

"Le correnti vanno bene se sono portatrici di idee, sono, invece, negative, quando gestiscono il potere. Di certo se vincerà Bonaccini, il Pd candiderà persone espressione del territorio. Mai più paracadutati. Una scelta che qui da noi ci ha fatto vincere in tutti i collegi".

Si va verso uno slittamento delle primarie dal 19 al 26 febbraio. Bonaccini e voi sostenitori che cosa ne pensate?

"Siamo d’accordo".