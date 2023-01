Bonaccini, evento a Milano E lancia la sua squadra

Una convention con tanta politica, ma anche un omaggio a Gianluca Vialli e un monologo sui diritti umani di Valeria Solarino. Sono questi i punti di forza della kermesse targata ’Energia popolare’. Stefano Bonaccini (che ieri ha ricevuto il sostegno anche della dem Debora Serracchiani) ’spinge’ la sua mozione domani e domenica, a Milano, città scelta anche per lanciare la corsa del dem Pierfrancesco Majorino in Lombardia, con oltre 60 ospiti e tanti incontri.

La due giorni, in vista delle primarie del 26 febbraio, sarà al Talent Garden Calabiana e si occuperà di diversi temi, lavoro, economica, clima, diritti, giovani, democrazia, città e digitale. In videocollegamento il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko e Svetlana Tikhanovskaya, leader dell’opposizione bielorussa, ma non mancherà anche una rappresentante delle donne iraniane. Tra i big a sostegno di Bonaccini, presenti, tra gli altri, Pina Picierno, Brando Benifei, il sindaco di Firenze Dario Nardella, Stefano Lo Russo, primo cittadino di Torino, oltre a Majorino.

Bonaccini lancia anche il comitato nazionale della sua mozione. Una squadra di 6 donne e 6 uomini, con una media d’età di 42 anni e mezzo, per creare "un nuovo gruppo dirigente e una nuova identità", spiega il governatore in tour congressuale in giro per l’Italia. Tour che ha toccato 65 comuni (a febbraio diventeranno 150) e quasi tutte le regioni.

Nel comitato, il bolognese assessore alla Sanità Luca Rizzo Nervo, Matteo Biffoni, sindaco di Prato, Giovanna Bruno, sindaco di Andria, Michele Catanzaro, capogruppo Pd nell’Assemblea regionale siciliana, Nicola Irto, senatore e segretario regionale del Pd calabrese, Simona Meloni, capogruppo dem nell’assemblea legislativa umbra, Elena Piastra, sindaca di Settimo torinese, Giacomo Possamai, capogruppo Pd in consiglio regionale Veneto e candidato a sindaco di Vicenza, Rachele Scarpa, la più giovane parlamentare eletta alla Camera, Anna Scavuzzo, vicesindaco di Milano, Valeria Valente, senatrice Pd, Tobia Zevi, assessore del Comune di Roma. A salutare Bonaccini al circolo dem Orsini di viale della Repubblica guidato dal segretario Enrico Verdolini, oltre alla sindaca di San Lazzaro Isabella Conti, Luca Rizzo Nervo e Luigi Tosiani (segretario regionale Pd), anche Otello Dalla Casa, 98 anni, ultimo sopravvissuto bolognese alla prigionia nazista: "Bonaccini supera il 50 per cento. Per me era candidato prima che decidesse di correre....", scherza.

ros. carb.