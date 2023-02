Bonaccini, festa sotto la pioggia "Se vinco posso unire il partito"

di Paolo Rosato "Ho voluto chiudere a Bologna perché è casa mia da tanti anni, che bello qui dove abitava Dalla. E’ casa mia perché qui, assieme a tanti di voi, facciamo andare il meglio possibile questa regione". Ha scelto la via del romanticismo Stefano Bonaccini per chiudere la sua cavalcata verso le primarie Pd di oggi: finestre spalancate su piazza de’ Celestini, drappi appesi come un saluto di Bologna la Rossa, una pioggerellina quasi primaverile e le note di Lucio Dalla con ’Piazza Grande’, con quella sagoma a girare l’angolo, sul muro della magione del cantautore bolognese, che durante il comizio Bonaccini sembra puntare con lo sguardo. C’è tanto di Bologna nella chiusura del governatore, e c’erano ieri circa 400 persone a sfidare un possibile diluvio. Ma la cascata è stata di applausi, soprattutto quando il candidato segretario – a sfidarlo è la sua ex vice Elly Schlein – ha ricordato che bisogna recuperare terreno dove la landa si è inaridita, il rapporto con i lavoratori è il grande passo in avanti che il Pd da domani non può più fallire. "Noi abbiamo bisogno, e se divento segretario sarà così, di tornare ogni tanto davanti a Mirafiori – ha detto...