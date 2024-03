Bonaccini in Corea alla Samsung con il Tecnopolo

SEOUL (Corea del Sud)

In Corea del sud, la delegazione dell’Emilia-Romagna guidata dal presidente regionale Stefano Bonaccini visita la Korea Foundation e il colosso Samsung e promuove il Tecnopolo di Bologna accanto alle eccellenze più tradizionali. La seconda giornata di trasferta in estremo oriente ha portato la conferenza stampa organizzata insieme all’ambasciata d’Italia, presenti una cinquantina tra giornalisti, tour operator e influencer coreani, come fa sapere la stessa Regione. Bonaccini e l’assessore alle Attività produttive Vincenzo Colla hanno raccontato l’Emilia-Romagna partendo dai marchi storici dei motori (Ferrari, Lamborghini, Ducati, Maserati, Dallara) e dai prodotti dell’agroalimentare famosi e apprezzati in tutto il mondo (il Parmigiano Reggiano, il Lambrusco o l’Aceto Balsamico di Modena). Ma al centro della ‘campagna d’oriente’ c’e’ anche il supercomputer Leonardo, tra i più potenti del mondo. "Siamo venuti qui per illustrare le opportunità che la nostra regione può offrire a imprese, professionisti e ricercatori di un paese importante e in crescita come la Corea – ha sottolineato Bonaccini –. Siamo convinti che di fronte a sfide globali di portata straordinaria come quelle che abbiamo di fronte, serva un’alleanza tra i territori più avanzati del mondo e l’Emilia-Romagna ha tutte le carte in regola per portare un contributo importante".