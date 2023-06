Bonaccini: "Mediazione" Sit-in dei Verdi, con il Pd

"Mi pare che si possa e si debba trovare un’utile mediazione tra gli interessi di una città" come Bologna, "che è uno dei più grandi distretti manifatturieri d’Europa e che quindi ha bisogno di merci e passeggeri, con il diritto alla quiete dei cittadini". Lo afferma Stefano Bonaccini, presidente della Regione, in merito al braccio di ferro fra il Comune (il sindaco Matteo Lepore chiede lo stop ai voli notturni) e il Governo, che propone una variazione delle traiettorie di sorvolo, per evitare di volare sul Navile di notte.

Intanto, domani alle 11 i Verdi terranno un flash mob davanti alla Camera di Commercio, azionista di maggioranza di Aeroporto. Al sit-in aderisce anche il Pd. "Come Pd di Bologna – afferma la segretaria Federica Mazzoni, che è anche presidente del quartiere Navile – siamo pronti ad andare fino in fondo sulla limitazione dei sorvoli notturni. Non accettiamo palliativi. Perché c’è un grave rischio di danni psicofisici per i cittadini e le cittadine bolognesi, residenti in particolare al Navile".

"Sono convinto – commenta Bonaccini – che l’amministrazione comunale, con l’aeroporto sapranno trovare un equilibrio che permetta a tutti di fare il proprio dovere, il proprio mestiere e avere tranquillità nella vita dei cittadini che abitano lì vicino".

I Verdi organizzano il flash mob "per sollecitare decisioni rapide a favore della tutela della salute e del diritto al riposo dei residenti, oggi esposti di giorno e di notte al rumore" degli aerei che sorvolano a bassa quota il centro abitato. "Faremo sentire la nostra voce – afferma Silvia Zamboni, capogruppo di Europa Verde in Regione – dando seguito a una battaglia che ci vede impegnati da anni al fianco di associazioni e comitati".