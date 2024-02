Bonaccini più lontano dalla Ue. Cresce l’ipotesi di non correre. Sognando il terzo mandato

Stefano Bonaccini è ancora indeciso. E se qualche settimana fa si scommetteva su una sua corsa da capolista Pd nel Nord-Est alle Europee dell’8 e 9 giugno, oggi il vento sembra cambiato. "La probabilità? Oggi siamo al 50%", dicono i fedelissimi. Ma la maggior parte dei dem vicini al ’Pres’ – come viene chiamato in Regione – ammette che l’opzione di non candidarsi per Bruxelles sia in crescita. I motivi sono almeno due. Il primo, il territorio. Si sa che il governatore dell’Emilia-Romagna e presidente del Pd ha a cuore la Regione. E, dopo l’alluvione, lasciare in anticipo viale Aldo Moro per la partita Ue (sebbene per pochi mesi), resta un tema non di poco conto. Secondo, la querelle sul terzo mandato. Risultato difficile da ottenere, considerando che tocca al governo dare il via libera, ma non del tutto esclusa, visto il pressing della Lega per la partita veneta che riguarda Luca Zaia.

A rendere perplesso Bonaccini alla corsa per Bruxelles c’è anche la voglia di Elly Schlein di fare la capolista alle Europee nelle cinque circoscrizioni. "Non aiuta", dicono alcuni i dem. L’idea è osteggiata da molti nel partito (pure Prodi le ha consigliato di desistere), ma la segretaria dem sembra pronta a portarla fino in fondo. Morale: Bonaccini potrebbe non candidarsi in Europa e attendere che magari qualche eletto nei collegi uninominali dell’Emilia-Romagna gli lasci il posto in Parlamento con elezioni suppletive. La ricostruzione che vede i parlamentari bolognesi Virginio Merola o Andrea De Maria, oppure la modenese Vincenza Rando o la reggiana Ilenia Malavasi correre in Ue lasciandogli il seggio a Roma sembra, però, inverosimile. Anche perché in questo caso il ’Pres’ dovrebbe lasciare viale Aldo Moro prima del tempo. L’altra l’ipotesi già ventilata, dando per scontata la vittoria del centrosinistra alle Regionali, è che la senatrice dem e vicepresidente di Libera Rando dia la disponibilità a lasciare il seggio di Modena a Bonaccini per un ruolo da assessora regionale alla legalità.

Di certo, con Schlein capolista Ue nel Nord-Est e senza Bonaccini, resterebbe vuota una casella per un uomo dell’area riformista, a fronte delle possibili candidate Elisabetta Gualmini e Isabella Conti. Su tutto, una certezza: le Europee avranno effetti sui prossimi equilibri Pd e la visibilità nazionale del sindaco Matteo Lepore in seguito alla Città 30 non è passata inosservata. Ma più che come candidato per il dopo Elly, i ‘bookmaker’ lo quotano in corsa per guidare l’Anci (l’associazione dei comuni italiani) come successore del sindaco di Bari Antonio Decaro.