Bonaccini: "Ricostruire subito, non tra nove anni" FdI ribatte: "Il Pd crea problemi alla ripartenza"

Nove anni per la ricostruzione in Romagna sono troppi perché "abbiamo bisogno di fare molto presto. Penso e voglio credere che Nello Musumeci (nella foto) sia stato male interpretato". Così il presidente della Regione Stefano Bonaccini commenta le dichiarazioni del ministro per la Protezione civile. "Voglio credere che si riferisse alle ricostruzioni che possono essere lunghe – afferma Bonaccini –. Peraltro qui non ci sono le pietre da ricostruire, come per il sisma, ma una volta tolta l’acqua e spalato il fango ci sono da fare lavori già prima dell’autunno". Il commissario post-alluvione "non può arrivare tra un anno. Ne abbiamo bisogno adesso, perché la ricostruzione è già partita – mette in chiaro il sindaco Matteo Lepore –. Non sono molto rassicurato da quello che dice Musumeci".

Per il viceministro alle Infrastrutture, Galeazzo Bignami, "in realtà Musumeci ha detto che serve una legge che fissi un termine ultimo per le ricostruzioni che può arrivare fino a nove anni. Se poi qualcuno del Pd, che sta cercando di alzare sempre più l’asticella e sta creando problemi sulla ripartenza, vuole ogni volta strumentalizzare qualcosa sappia che è un gioco a cui non stiamo". L’assessore regionale allo Sviluppo economico e al Lavoro, Vincenzo Colla, chiede: "Facciamo cassa integrazione per 9 anni? Non scherziamo. E non è che abbiamo bisogno di Mandrake, ma di forte cooperazione istituzionale e grande correttezza politica. Diversamente, rischiamo di produrre confusione, che diventa immediatamente rabbia rispetto alle aspettative giuste di quei territori".