Bonaccini sempre in testa È 54% a 36% su Schlein

La seconda giornata di votazioni nei circoli Pd conferma la prima posizione di Stefano Bonaccini nella corsa alla segreteria dem. Ma se il governatore stacca tutti nel dato complessivo della trentina di circoli in cui si è votato finora fra città e provincia (il 54% dei 1.952 voti validi contro il 36,89% di Elly Schlein, sua principale avversaria, confermando di fatti i valori del primo giorno di votazioni) la forbice fra i due si stringe tenendo conto soltanto dei voti dei circoli cittadini, dove su 1.035 votanti è finita 45,99% a 44,64% per Bonaccini, con una differenza di soli 14 voti (476 a 462). Staccatissimi gli altri due competitor per il Nazareno, Gianni Cuperlo e Paola De Micheli, che nel computo complessivo fra i circoli di città e provincia si sono fermati rispettivamente all’8,20% (160 voti) e allo 0,92% (18). In alcuni circoli non c’è stata proprio gara. Bonaccini ha per esempio ottenuto percentuali bulgare a Pianoro-Pian di Macina (90,9% contro lo 0% della Schlein), a Monzuno (87,5%) al ‘Dossetti’ (84,9%), al ‘Tina Anselmi’ di Casalecchio (con l’83,3% dei 132 voti validi), a Calderara di Reno (78,3%). Per ribaltare un pronostico che appare segnato, alla Schlein non è bastata la...