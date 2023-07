Bonaccini supera Zaia È il governatore più amato "Non conta, ma dà morale"

di Cristina Degliesposti

BOLOGNA

Stavolta ha messo la freccia, rigorosamente a sinistra e ha bruciato al fotofinish quel Doge che da anni lo guardava avvicinarsi dallo specchietto retrovisore. Con il 69% dei consensi Stefano Bonaccini, governatore dell’Emilia-Romagna, è il presidente di Regione più apprezzato d’Italia, interrompendo la striscia che andava avanti da 12 anni del collega veneto, leghista, Luca Zaia, distante però di appena uno 0.5%. E non pago, in un podio conteso di fatto tra i territori ritenuti le locomotive – produttive, s’ìntende – d’Italia, sul terzo gradino col 64) ha relegato Massimiliano Fedriga, governatore del Friuli, che proprio da Bonaccini aveva raccolto il testimone di presidente della conferenza Stato-Regioni.

Eccolo qui il risultato più eclatante del 19° sondaggio Governance Poll 2023 di Noto sondaggi, pubblicato ieri dal Sole 24 Ore. Mentre i numeri consegnano lo scettro al presidente emiliano-romagnolo nell’anno più difficile dei suoi mandati (primarie perse e alluvione tanto per citarne due), sul fronte dei sindaci lo stesso rapporto vede il primo cittadino milanese Beppe Sala guidare la classifica, tallonato a sorpresa a uno 0.5% di preferenze in meno dall’ascolano Marco Fioravanti.

"Non conta niente, ma dà morale", avrebbe commentato l’esito con gli amici Bonaccini, ieri mattina, prima di entrare in ufficio come al solito. Eppure quel 69% di intervistati che lo rivoterebbe se chiamato alle urne domani non è poca cosa. Non lo è tenuto conto del campione di riferimento: 1000 elettori a Regione (600 per i Comuni). E lo è ancora meno per il periodo in cui è stato sottoposto il sondaggio: tra il 15 maggio e il 30 giugno. In pieno post alluvione che ha ’regalato’ sì una forte visibilità al governatore emiliano, ma anche diversi colpi sotto la cintola: l’ammissione di guidare una regione che in nome dello sviluppo economico ha, nel dopoguerra, sacrificato molto (troppo) dell’ambiente amplificando così la portata dei danni e, non da ultimo, lo schiaffo della mancata nomina a commissario per la ricostruzione.

Lo stesso tema non ha, però, premiato i primi cittadini. Mentre il leghista ferrarese Alan Fabbri (13°) continua ad accumulare consenso, cedono terreno il bolognese Matteo Lepore (16°) e il ravennate Michele de Pascale (67°) che ha perso per strada il 9.5% della popolarità. "Rispetto ovviamente le indagini di Noto Sondaggi, ma sinceramente do più valore, sia sulle critiche che sugli apprezzamenti, al dialogo quotidiano con i cittadini e a quelle che sono state le loro libere scelte nelle urne", sentenzia de Pascale nonostante colleghi, come il forlivese Gian Luca Zattini (37°) e il riminese Jamil Sadegholvaad (47°), guadagnino invece in popolarità.