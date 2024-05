Bonaiuto: "Riscopriamo le parole dimenticate"

Ma l’architetto del mondo è l’uomo o la natura? La letteratura latina si è soffermata a lungo sulla costante competizione tra la forza dell’uomo e la forza creatrice e distruttrice del creato e sul drammatico contrasto fra lo stato di natura e lo stato di civiltà. Al punto da porre domande sul meccanismo perverso che lega il progresso materiale al regresso morale. Come uscirne? I saggi dicono che bisogna ricorrere alla filosofia in quanto unica tecnica in grado di assicurare il vero progresso, quello interiore. Queste sono solo alcune delle idee che affiorano dai testi di Virgilio, Lucrezio, Ovidio e Seneca al centro del primo incontro del ciclo Classici antichi e nuovi: i saperi dell’Alma Mater, stasera alle 21 nell’aula absidale di Santa Lucia. L’ appuntamento, organizzato dal Centro studi ‘La permanenza del classico’ diretto da Ivano Dionigi, ha un titolo che spiega già tutto: L’uomo e la natura: un’amicizia impossibile?. Telmo Piovani e lo stesso Dionigi sono i relatori della serata mentre la lettura dei brani di questi quattro autori, che sembrano davvero avere il futuro nel sangue, vengono affidate ad Anna Bonaiuto. Esecuzione musicale a cura di Giuseppe Modugno, regia di Nicola Bonazzi. La partecipazione è gratuita con iscrizione obbligatoria a eventi.unibo.it/classici-antichi-nuovi. Anna Bonaiuto è amica di antica data degli incontri de La permanenza del classico.

"Per me sono state occasioni indimenticabili – dice – anche grazie alla presenza di straordinari relatori come Cacciari o Ravasi. Credo sia felicissima l’intuizione di Dionigi di far ascoltare al pubblico parole che non si dicono più. La bellezza di Lucrezio, la sapienza di Seneca…".

Qual è, a suo giudizio, la modernità dei classici?

"Quelli dei filosofi sono i primi pensieri che hanno attraversato il tempo e che noi abbiamo dimenticato. Ma quei pensieri sono importanti perché lavorano dentro a ognuno di noi, coinvolgono i fatti concreti che investono la nostra quotidianità. Non si parla di trascendenza, ma di concretezza. Rappresentano l’elaborazione di concetti che nella nostra società si sono andati via via perdendo".

Quale percorso tracciano le letture che proporrà?

"Si tratta di un filo molto coerente che passa dalla necessità della cura espressa da Virgilio alla concretezza di Lucrezio nel suo ragionare di atomi. Il mio compito è di fare arrivare con facilità quel linguaggio a orecchie abituate a parole povere. Mi aiutano traduzioni raffinate. È importante usare chiarezza, senza cadere nella trappola del virtuosismo o del compiacimento. Solo così il pubblico può essere invaso dai pensieri".

Come stiamo affrontando l’emergenza ambientale?

"Nel quotidiano noi possiamo adottare comportamenti esemplari o appoggiare campagne di sensibilizzazione, ma è il mondo della politica e dell’economia che deve agire concretamente. Tutti sanno che il pianeta sta morendo, ma si continuano a usare pesticidi e plastica... Almeno l’idealismo di una parte dei giovani fa in modo che si parli dell’argomento".

La questione ambientale è legata a ragioni economiche. Cosa si può fare?

"Il tema del profitto è al centro di ogni scelta. Bisogna però ripensare a Pasolini e alla distinzione che faceva fra sviluppo e progresso. Sviluppo è una questione pragmatica ed economica, progresso è una nozione ideale sociale e politica. Il progresso riguarda l’essere umano e i suoi comportamenti".